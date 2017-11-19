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"Ростов" - "Амкар": стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы "Ростова" и "Амкара" на матч 17-го тура российской Премьер-Лиги.

"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Макеев, Устинов, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачёв, Ионов, Маер, Шомуродов.

"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Комолов, Гол, Форбс, Огуде.
Теги: Ростов Амкар
Сегодня, 15:39
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