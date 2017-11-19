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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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16:42
Вадим Скрипченко: пока игра была равной, у "Анжи" были моменты, но одна ошибка привела к голу (1)
Вадим Скрипченко: пока игра была равной, у "Анжи" были моменты, но одна ошибка привела к голу (1)
10:21
Леонид Слуцкий: мы снова не выиграли, но считаю, что выступили лучше, чем в предыдущих трех матчах (4)
Леонид Слуцкий: мы снова не выиграли, но считаю, что выступили лучше, чем в предыдущих трех матчах (4)
"Ростов" - "Амкар": стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы "Ростова" и "Амкара" на матч 17-го тура российской Премьер-Лиги.
"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Макеев, Устинов, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачёв, Ионов, Маер, Шомуродов.
"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Комолов, Гол, Форбс, Огуде.
"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Макеев, Устинов, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачёв, Ионов, Маер, Шомуродов.
"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Комолов, Гол, Форбс, Огуде.
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