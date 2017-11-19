"Локомотив" благодаря голу Алексея Миранчука обыграл "Анжи"

В матче 17-го тура чемпионата России "Анжи" в Махачкале потерпел поражение от "Локомотива".Чемпионат России17 турАлексей Миранчук, 43"Анжи": Лория, Полуяхтов, Тетрашвили (Кацаев, 68), Самарджич, Бакаев, Брызгалов, Хубулов (Эльмурзаев, 77), Гулиев, Данченко, Прудников, Яковлев (Армаш, 88)"Локомотив": Коченков, В. Денисов, Кверквелия, Михалик (Тарасов, 88), И. Денисов, Коломейцев, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Лысов, 90+1), Рыбусь (Баринов, 64), Фернандеш