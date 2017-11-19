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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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16:42
Вадим Скрипченко: пока игра была равной, у "Анжи" были моменты, но одна ошибка привела к голу (1)
Вадим Скрипченко: пока игра была равной, у "Анжи" были моменты, но одна ошибка привела к голу (1)
10:21
Леонид Слуцкий: мы снова не выиграли, но считаю, что выступили лучше, чем в предыдущих трех матчах (4)
Леонид Слуцкий: мы снова не выиграли, но считаю, что выступили лучше, чем в предыдущих трех матчах (4)
"Локомотив" благодаря голу Алексея Миранчука обыграл "Анжи"
В матче 17-го тура чемпионата России "Анжи" в Махачкале потерпел поражение от "Локомотива".
Чемпионат России
17 тур
"Анжи" - "Локомотив" 0:1
Гол: Алексей Миранчук, 43
"Анжи": Лория, Полуяхтов, Тетрашвили (Кацаев, 68), Самарджич, Бакаев, Брызгалов, Хубулов (Эльмурзаев, 77), Гулиев, Данченко, Прудников, Яковлев (Армаш, 88)
"Локомотив": Коченков, В. Денисов, Кверквелия, Михалик (Тарасов, 88), И. Денисов, Коломейцев, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Лысов, 90+1), Рыбусь (Баринов, 64), Фернандеш
Чемпионат России
17 тур
"Анжи" - "Локомотив" 0:1
Гол: Алексей Миранчук, 43
"Анжи": Лория, Полуяхтов, Тетрашвили (Кацаев, 68), Самарджич, Бакаев, Брызгалов, Хубулов (Эльмурзаев, 77), Гулиев, Данченко, Прудников, Яковлев (Армаш, 88)
"Локомотив": Коченков, В. Денисов, Кверквелия, Михалик (Тарасов, 88), И. Денисов, Коломейцев, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Лысов, 90+1), Рыбусь (Баринов, 64), Фернандеш
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