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"Локомотив" благодаря голу Алексея Миранчука обыграл "Анжи"

В матче 17-го тура чемпионата России "Анжи" в Махачкале потерпел поражение от "Локомотива".

Чемпионат России

17 тур

"Анжи" - "Локомотив" 0:1

Гол: Алексей Миранчук, 43

"Анжи": Лория, Полуяхтов, Тетрашвили (Кацаев, 68), Самарджич, Бакаев, Брызгалов, Хубулов (Эльмурзаев, 77), Гулиев, Данченко, Прудников, Яковлев (Армаш, 88)

"Локомотив": Коченков, В. Денисов, Кверквелия, Михалик (Тарасов, 88), И. Денисов, Коломейцев, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Лысов, 90+1), Рыбусь (Баринов, 64), Фернандеш
Теги: Анжи Локомотив
Сегодня, 15:53
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№44 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 16:58) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: vitaliy1977
Цитата: PanoV
Ну а что ты еще ждешь в ответ

От убогих никто ничего ни ждёт... Иди отмечай своим любимым "777"...

А ты у нас пуп земли видно. Кончай бухать, готовься к войне.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№43 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Блевотофутбол от локо.. Тьфу
Регистрация: 22.05.2015
№42 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 16:49) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Цитата: vitaliy1977
Скучняк и тухляк....

Цитата: QoshaK
Очки не пахнут.

если бы не ошибка Яковлева..
а так, молодцы, что тут скажешь..

Ну, а что нам, не пользоваться этой ошибкой? Дальше, спокойно, довели матч до победы. И у вас такие матчи были, есть и будут еще. И никто, из адекватных болел, слова плохого не скажет. Победа-есть победа.
Регистрация: 21.03.2011
№41 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 16:49) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Команду с победой. Сыграли надежно и этого было достаточно.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№40 Написал: Hank Moody Россия (Сегодня, 16:47) #
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Болеет за:
«Челси»
Цитата: vitaliy1977
Не торопись. Вас, недоделанных , мы ещё обыграем...
А вы смело вернётесь на своё законное 3 - 4 место...

в этом году уже кричали гоп...
да только не перепрыгнул гладиатор паравоз,а пал под рельсы раздавленный и ничтожный.и только в глазных яблоках,прилипших к рельсам читался наивный вопрос:"Карерим!?"


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Питер не спи
Слёзы утри
Снова Зениту
В Питере три
Регистрация: 4.05.2015
№39 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 16:45) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: filin89
Ну вот хочется ему!

Всем хочется, но все же молчат)


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№38 Написал: Hank Moody Россия (Сегодня, 16:43) #
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Болеет за:
«Челси»
Цитата: vitaliy1977
Было бы кому завидовать.... Посмотри вчерашнюю игру в Краснодаре и начинай бояться....

это спартаковская клиника,1-2 игры норм и записные чемпионы,затем пару проебов и Карера чемодан-вокзал-ГЕЙропа


--------------------
Питер не спи
Слёзы утри
Снова Зениту
В Питере три
Регистрация: 4.05.2015
№37 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 16:43) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: vitaliy1977
От убогих никто ничего ни ждёт... Иди отмечай своим любимым "777"...

Вот и проявился уепан)
Что и требовалось доказать..


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№36 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 16:43) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: PanoV


Цитата: filin89
Да не трогай ты его. Видешь как плохо ему сейчас, после нашей победы. Аж кушать не может

В мая, говорит, херово нам будет)
В ноябре обещает)

Ну вот хочется ему!
Регистрация: 21.03.2011
№35 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 16:42) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
Ну а что ты еще ждешь в ответ

От убогих никто ничего ни ждёт... Иди отмечай своим любимым "777"...
Регистрация: 13.03.2012
№34 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:41) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: vitaliy1977
Скучняк и тухляк....

Цитата: QoshaK
Очки не пахнут.

если бы не ошибка Яковлева..
а так, молодцы, что тут скажешь..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№33 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 16:39) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: vitaliy1977
Чтобы паровозник и хам???? Я думал это привилегия бомжей...Ну ты от них недалёк....

Ну а что ты еще ждешь в ответ на свою белиберду?
Я же говорю, мерзкие вы, когда завидуете)

Цитата: filin89
Да не трогай ты его. Видешь как плохо ему сейчас, после нашей победы. Аж кушать не может

В мая, говорит, херово нам будет)
В ноябре обещает)


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№32 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 16:37) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: PanoV
Цитата: vitaliy1977
Смеяться (над вами) будем мы... В мае....

Тогда закрой свой рот здесь и сейчас))
До мая.

Да не трогай ты его. Видешь как плохо ему сейчас, после нашей победы. Аж кушать не может blush
Регистрация: 21.03.2011
№31 Написал: boralex саратов (Сегодня, 16:36) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
С победой всех!!! По тихому три очка взяли. После сборных нормал, хоть и с Анжой...


--------------------
ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010
№30 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 16:34) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
Цитата: vitaliy1977
Смеяться (над вами) будем мы... В мае....

Тогда закрой свой рот здесь и сейчас))
До мая.

Чтобы паровозник и хам???? Я думал это привилегия бомжей...Ну ты от них недалёк....
Регистрация: 13.03.2012
№29 Написал: holod хамина (Сегодня, 16:32) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
с победой парни!!! молодцы..леша молодчина...держим отрыв!!
Регистрация: 16.05.2011
№28 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 16:31) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: vitaliy1977
Смеяться (над вами) будем мы... В мае....

Тогда закрой свой рот здесь и сейчас))
До мая.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№27 Написал: rash (Сегодня, 16:29) #
  • +3
  •  (3)

Кузбасс,
раньше и ваш стадион полон бывал, и потом был полупустой. Я без злорадства, поверь. просто ничто не вечно. желаю истинным болельщикам побед любимых команд. всем удачи. салют.
Регистрация: 5.02.2017
№26 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 16:25) #
  • -4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
vitaliy1977,
Ахах)
Да ты сам не торопись, чувачок)

Смеяться (над вами) будем мы... В мае....
Регистрация: 13.03.2012
№25 Написал: valerafromsplus (Сегодня, 16:24) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: vitaliy1977
Цитата: PanoV
Обыграли команду без тренера, великое достижение.

Не торопись. Вас, недоделанных , мы ещё обыграем...
А вы смело вернётесь на своё законное 3 - 4 место...


Не хрюкай, а то бросят вас в грязь обратно мордочкой "кое-кто". :D
Регистрация: 15.08.2013
№24 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 16:23) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
vitaliy1977,
Ахах)
Да ты сам не торопись, чувачок)


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№23 Написал: valerafromsplus (Сегодня, 16:23) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Стабильность - девиз этого матча! Молодцы!

Коту было понятно, кто выиграет. Копенгаген - вот, что ЛОКО интересует; и всех остальных! :)
Регистрация: 15.08.2013
№22 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 16:20) #
  • -4
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
Обыграли команду без тренера, великое достижение.

Не торопись. Вас, недоделанных , мы ещё обыграем...
А вы смело вернётесь на своё законное 3 - 4 место...
Регистрация: 13.03.2012
№21 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 16:19) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: EldarSab
сами же валялись потом на поле.

Михалик вон довалялся


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найду
Регистрация: 13.04.2008
№20 Написал: Кузбасс Кемерово (Сегодня, 16:19) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Локомотив»
EldarSab,
Мы пережили старуху что уничтожала наш клуб,материли руководство стыдились результатов,но никуда не уходили.
А ваши куда делись?Нечем хвастаться,так и с сайта исчезли,а скорее всего и футбол смотреть перестали (нах им смотреть когда свои не побеждают),аа может и в игил ехали надеюсь в один конец.
Я это говорю к тому за свою команду надо болеть не только в радости,но и в горе.А нет сейчас раннее мной перечисленных,ну значит такие были болельщики.


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Не нравится Сёмин-всегда можно поболеть за онжи.
Регистрация: 14.01.2011
№19 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 16:17) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: vitaliy1977
Было бы кому завидовать.... Посмотри вчерашнюю игру в Краснодаре и начинай бояться....

Тогда гордись четвертым местом)
Ахах)
Убей в себе петуха) Вообще не страшно) Обыграли команду без тренера, великое достижение.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№18 Написал: EldarSab Россия (Сегодня, 16:15) #
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Анжи»
и еще. помните недавно молодежка Спартака играла с Севильей, где испанцы валялись на поле чуть что. Поведение паровозов напомнило этот матч. В 2 раза с лишним нарушали правила и сами же валялись потом на поле.
Регистрация: 12.05.2012
№17 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 16:14) #
  • -4
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
А вы такие мерзкие, когда завидуете)

Было бы кому завидовать.... Посмотри вчерашнюю игру в Краснодаре и начинай бояться....
Регистрация: 13.03.2012
№16 Написал: EldarSab Россия (Сегодня, 16:11) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Анжи»
Кузбасс,
где вы тогда были, там теперь мы. А так все переменчиво, ничто не вечно под луной. помните об этом.
Регистрация: 12.05.2012
№15 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 16:03) #
  • +3
  •  (19)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: vitaliy1977
Скучняк и тухляк.......Типичный Сёминский антифутбол...

Минус 6 игроков основы+игра в экономном режиме= три очка)
А вы такие мерзкие, когда завидуете)


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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