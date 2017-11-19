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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Вадим Скрипченко: пока игра была равной, у "Анжи" были моменты, но одна ошибка привела к голу (1)
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На матче "Ростов" - "Амкар" ожидается 7500 зрителей
Матч 17-го тура РФПЛ между "Ростовом" и "Амкаром" не вызвал интереса в южной столице, сообщает "Советский спорт".
Ожидается, что на матч соберется около 7500 зрителей. Гостей поддержат 20 фанатов.
Стоит отметить, что самый дешевый билет на матч стоит 100 рублей.
Ожидается, что на матч соберется около 7500 зрителей. Гостей поддержат 20 фанатов.
Стоит отметить, что самый дешевый билет на матч стоит 100 рублей.
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