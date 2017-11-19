Опрос:

Новости партнеров

На матче "Ростов" - "Амкар" ожидается 7500 зрителей

Матч 17-го тура РФПЛ между "Ростовом" и "Амкаром" не вызвал интереса в южной столице, сообщает "Советский спорт".

Ожидается, что на матч соберется около 7500 зрителей. Гостей поддержат 20 фанатов.

Стоит отметить, что самый дешевый билет на матч стоит 100 рублей.
Теги: Ростов Амкар
Сегодня, 16:00
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 16:25) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
как в Англии......но Чемпионат Мира...в России..очень даже понятно...
Регистрация: 6.09.2013
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.