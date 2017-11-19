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"Малага" покинула последнее место в Примере

В матче 12-го тура чемпионата Испании "Малага" принимала "Депортиво" и одержала победу со счётом 3:2.

Чемпионат Испании

12 тур

"Малага" - "Депортиво" 3:2

Гол: Росалес, 16, Кастро, 63, Борха, 84 - Перес, 23, Шер, 53

"Малага": Хименес, Росалес, Карлос, Эрнандес, Байсс, Гонсалес, Кеко (Хуанпи, 57), Ролон, Кастро (Онтиверос, 57), Ролан, Пеньяранда (Борха, 64)

"Депортиво": Рубен, Валентин, Луизинью, Шёр, Сидней (Альбентоса, 46), Вальверде, Баккали, Гильерме, Борхес (Чолак, 72), Картабия (Москера, 62), Перес

Предупреждения: Пеньяранда, 33, Гильерме, 33, Росалес, 42, Хуанпи, 65, Баккали, 64, Луизинью, 87, Карлос, 88, Чолак, 90+1
Теги: Малага Депортиво
Сегодня, 16:11
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