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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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16:42
Вадим Скрипченко: пока игра была равной, у "Анжи" были моменты, но одна ошибка привела к голу (1)
Вадим Скрипченко: пока игра была равной, у "Анжи" были моменты, но одна ошибка привела к голу (1)
10:21
Леонид Слуцкий: мы снова не выиграли, но считаю, что выступили лучше, чем в предыдущих трех матчах (4)
Леонид Слуцкий: мы снова не выиграли, но считаю, что выступили лучше, чем в предыдущих трех матчах (4)
"Малага" покинула последнее место в Примере
В матче 12-го тура чемпионата Испании "Малага" принимала "Депортиво" и одержала победу со счётом 3:2.
Чемпионат Испании
12 тур
"Малага" - "Депортиво" 3:2
Гол: Росалес, 16, Кастро, 63, Борха, 84 - Перес, 23, Шер, 53
"Малага": Хименес, Росалес, Карлос, Эрнандес, Байсс, Гонсалес, Кеко (Хуанпи, 57), Ролон, Кастро (Онтиверос, 57), Ролан, Пеньяранда (Борха, 64)
"Депортиво": Рубен, Валентин, Луизинью, Шёр, Сидней (Альбентоса, 46), Вальверде, Баккали, Гильерме, Борхес (Чолак, 72), Картабия (Москера, 62), Перес
Предупреждения: Пеньяранда, 33, Гильерме, 33, Росалес, 42, Хуанпи, 65, Баккали, 64, Луизинью, 87, Карлос, 88, Чолак, 90+1
Чемпионат Испании
12 тур
"Малага" - "Депортиво" 3:2
Гол: Росалес, 16, Кастро, 63, Борха, 84 - Перес, 23, Шер, 53
"Малага": Хименес, Росалес, Карлос, Эрнандес, Байсс, Гонсалес, Кеко (Хуанпи, 57), Ролон, Кастро (Онтиверос, 57), Ролан, Пеньяранда (Борха, 64)
"Депортиво": Рубен, Валентин, Луизинью, Шёр, Сидней (Альбентоса, 46), Вальверде, Баккали, Гильерме, Борхес (Чолак, 72), Картабия (Москера, 62), Перес
Предупреждения: Пеньяранда, 33, Гильерме, 33, Росалес, 42, Хуанпи, 65, Баккали, 64, Луизинью, 87, Карлос, 88, Чолак, 90+1
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