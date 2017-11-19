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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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16:42
Вадим Скрипченко: пока игра была равной, у "Анжи" были моменты, но одна ошибка привела к голу (1)
Вадим Скрипченко: пока игра была равной, у "Анжи" были моменты, но одна ошибка привела к голу (1)
10:21
Леонид Слуцкий: мы снова не выиграли, но считаю, что выступили лучше, чем в предыдущих трех матчах (4)
Леонид Слуцкий: мы снова не выиграли, но считаю, что выступили лучше, чем в предыдущих трех матчах (4)
Юрий Сёмин: нам очень тяжело даются игры после сборных
Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал гостевую победу над "Анжи" (1:0).
"Нам очень тяжело даются игры после сборных. Тем более на выезде и тем более в Махачкале. Здесь всегда сложно проходят игры. Равная игра была. Но мы хороший эпизод использовали, великолепное взаимодействие было при забитом мяче. Хорошо сыграли при стандартных положениях, которые очень хорошо использует "Анжи". Доволен всеми, потому что мы выиграли. Все боролись, играли, был неплохой футбол, особенно в атаке. Без нападающего мы создали неплохие моменты, особенно в контратакующих действиях. Я всеми доволен. Самое главное, что игроки работали на поле", - сказал Сёмин.
"Нам очень тяжело даются игры после сборных. Тем более на выезде и тем более в Махачкале. Здесь всегда сложно проходят игры. Равная игра была. Но мы хороший эпизод использовали, великолепное взаимодействие было при забитом мяче. Хорошо сыграли при стандартных положениях, которые очень хорошо использует "Анжи". Доволен всеми, потому что мы выиграли. Все боролись, играли, был неплохой футбол, особенно в атаке. Без нападающего мы создали неплохие моменты, особенно в контратакующих действиях. Я всеми доволен. Самое главное, что игроки работали на поле", - сказал Сёмин.
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