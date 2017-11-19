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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Вадим Скрипченко: пока игра была равной, у "Анжи" были моменты, но одна ошибка привела к голу (1)
Вадим Скрипченко: пока игра была равной, у "Анжи" были моменты, но одна ошибка привела к голу (1)
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Матч "Ростов" - "Амкар" начался с минуты молчания в память о погибших болельщиках
Матч 17-го тура чемпионата России "Ростов" - "Амкар" начался с минуты молчания в память о погибших болельщиках в ДТП в Ростовской области.
Авария произошла в ночь со вторника на среду на трассе М4 "Дон", погибли пять человек, которые возвращались с игры Аргентина – Нигерия (2:4) из Краснодара.
Авария произошла в ночь со вторника на среду на трассе М4 "Дон", погибли пять человек, которые возвращались с игры Аргентина – Нигерия (2:4) из Краснодара.
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