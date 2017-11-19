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Матч "Ростов" - "Амкар" начался с минуты молчания в память о погибших болельщиках

Матч 17-го тура чемпионата России "Ростов" - "Амкар" начался с минуты молчания в память о погибших болельщиках в ДТП в Ростовской области.

Авария произошла в ночь со вторника на среду на трассе М4 "Дон", погибли пять человек, которые возвращались с игры Аргентина – Нигерия (2:4) из Краснодара.
Теги: Ростов Амкар
Сегодня, 16:45
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