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"Ростов" и "Амкар" голов не забили

В матче 17-го тура чемпионата России "Ростов" поделил очки с "Амкаром".

Чемпионат России

17 тур

"Ростов" - "Амкар" 0:0

Нереализованные пенальти: Ингасон, 52, Сиваков, 90+3

"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Макеев, Устинов, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачёв (Зуев, 73), Ионов (Думбия, 82), Маер, Шомуродов (Бухаров, 62)

"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Комолов (Гащенков, 90+2), Гол, Форбс (Бодул, 78), Огуде

Предупреждения: Зайцев, 31, Белоруков, 70, Идову, 84
Теги: Ростов Амкар
Сегодня, 18:22
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№3 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 19:22) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Spartak СССР
битва ссаных автобусов

В нормальном составе этот автобус вас лукойловцев давил неоднократно, а сейчас -пляши, шут гороховый..

P.S. Гляжу с советских времен болеешь за Спам, ну так припомни шесть плюх от СКА в лужниках вашему Дасаеву..
Регистрация: 21.05.2016
№2 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 18:42) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
битва ссаных автобусов
Регистрация: 6.04.2016
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 18:29) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Мда..в конце матча, два нереализованных пенальти...
Регистрация: 21.11.2016
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