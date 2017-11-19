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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Ростов" и "Амкар" голов не забили
В матче 17-го тура чемпионата России "Ростов" поделил очки с "Амкаром".
Чемпионат России
17 тур
"Ростов" - "Амкар" 0:0
Нереализованные пенальти: Ингасон, 52, Сиваков, 90+3
"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Макеев, Устинов, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачёв (Зуев, 73), Ионов (Думбия, 82), Маер, Шомуродов (Бухаров, 62)
"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Комолов (Гащенков, 90+2), Гол, Форбс (Бодул, 78), Огуде
Предупреждения: Зайцев, 31, Белоруков, 70, Идову, 84
Чемпионат России
17 тур
"Ростов" - "Амкар" 0:0
Нереализованные пенальти: Ингасон, 52, Сиваков, 90+3
"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Макеев, Устинов, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачёв (Зуев, 73), Ионов (Думбия, 82), Маер, Шомуродов (Бухаров, 62)
"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Комолов (Гащенков, 90+2), Гол, Форбс (Бодул, 78), Огуде
Предупреждения: Зайцев, 31, Белоруков, 70, Идову, 84
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