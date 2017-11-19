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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
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Не в своей стихии. Защитники «Ростова» и «Амкара» не забили пенальти в безголевом матче
Вывеска «Ростов» – «Амкар» для нейтрального любителя футбола выяглядела не только не привлекательно, но и отпугивающе: играющие в 5 защитников малозабивные команды подходили к матчу с безвыигрышными сериями вблизи границы зоны стыковых матчей. И продолжили эти серии, несмотря на 2 пенальти в концовке.
На старте чемпионата «Ростов» приятно удивлял: новая команда Леонида Кучука одержала 4 победы в 6 матчах, в том числе и над «Амкаром». Пермяки, напротив, на старте проигрывали всем подряд. Но со временем ситуация развернулась чуть ли не на 180 градусов: ростовчане перед сегодняшним матчем не могли выиграть в 10 турах подряд, при этом ещё и уступили пермякам в безумной 24-ударной кубковой серии пенальти. «Амкар» же выдал ударный отрезок в сентябре, но в следующих 5 турах не побеждал. И всё же кубковая победа позволяла предположить, что атмосфера в команде Гаджиева будет получше.
Атакуем в 7 защитников!
Несмотря на гостевой статус, «Амкар» начал, да и закончил 1-й тайм активнее оппонента. Тем удивительнее, что пермяки владели инициативой с центральным защитником Зайцевым в опорной зоне (Николай исполнял новую роль Вернблума), центральным полузащитником Голом ближе к атакующей группе и нападающим Форбсом, который в Россию приезжал как правый защитник. Естественно, у всех этих ребят мало что получалось впереди, но они хотя бы стремились туда идти.
Впрочем, характер наступлений команд был схож. В короткий пас играть было более-менее бессмысленно: обороняющаяся команда всегда создавала численное преимущество, что позволяло выдвигаться на соперника для отбора. Индивидуальное мастерство не позволяло привязывать мяч к ноге, отлаженная командная игра в пас у коллективов не поставлена, потому в большинстве случаев следовала потеря. В лучшем случае удавалось заработать фол в середине поля. В самом лучшем – ещё и жёлтую для отбирающего.
Комментатор Денис Казанский как мог искал околофутбольные темы для разговора с местным партнёром по репортажу: от старого стадиона СКА до нежелания Элдора Шомуродова общаться с прессой пока не забьёт. Ибо комментировать действия футболистов порой было невыносимо: зачастую передачи делались вникуда в пониманием, что адресата пас не найдёт. Просто потому что другого варианта не было, а промедление грозило потерей.
Театр одного актёра
Самой и единственной яркой фигурой в 1-м тайме был голкипер «Ростова» Илья Абаев. Если вы думаете, что он совершил череду потрясных сэйвов, то такой возможности соперники ему не дали. Ударов в створ не было, зато были передачи за спину, которые вратарь эффектно пресекал. Он чеканил мяч за пределами штрафной рядом с соперником, выкатывался с мячом в руках за пределы штрафной, но каждый раз завершал эпизод в свою пользу и ничего не привёз.
Пора играть!
Леонида Слуцкого провожали в Англию знаменитым баннером про то, что не надо бояться играть в футбол. Судя по всему, в перерыве тренеры «Ростова» и «Амкар» выступали с похожим посылом к своим футболистам. В начале 2-го тайма игра пошла на встречных курсах, что привело к контратаке «Амкара» с заблокированным ударом покорителя Аргентины Идову, а главное – к выпаду «Ростова» с завершающим залпом Гацкана, который Нигматуллин сумел перевести в перекладину.
Показалось, что «Ростов» прижмёт гостей крепко и надолго, Кучук даже выпустил Бухарова вместо Шомуродова, но «Амкар» давал слабину на протяжении минут 5, после чего снова отжал игру к середине поля и заработал несколько стандартов.
Новая атака и ключевой момент
К 77-й минуте Кучук использовал все 3 замены в атакующем векторе: помимо Бухарова на поле появились быстрые и техничные Думбия с Зуевым, но ключевую роль сыграл всё равно Александр Гацкан. Милькович не успел первым к мячу в своей штрафной и попал ногой по Гацкану. К сожалению для «Ростова», другой ветеран Тимофей Калачёв к тому моменту уже находился на скамейке...
После того, как Жан Майер в матче с «Рубином» схватил мяч и запорол пенальти Леонид Кучук назначил штатным исполнителем 11-метровых Сверрира Ингасона. «Тосно» исландец забил, в серии пенальти с «Амкаром» тоже ударил как надо, а вот сегодня направил мяч прямо по центру, где Нигматуллин оставил ноги. Самый реальный шанс забить был испорчен, после чего «Ростов» минут 5 не мог прийти в себя и пропустил пару опасных атак гостей. Удар Мильковича заблокировали, а Идову был на этот раз не так точен, как в матче с Аргентиной.
Когда занимаешься не своим делом
Игра потихоньку катилась туда, куда и должна была прикатиться – к итоговым нулям. Вряд ли Гаджи Гаджиев задумывался о судьбоносности выхода Михаила Гащенкова, когда производил его на 90-й минуте, но полузащитник сразу же ворвался в чужую штрафную на передачу Гола, напоролся на Евгения Макеева и заработал для команды право на довольно странный пенальти, назначенный Турбиным, скорее всего, и под воздействием недавнего решения поставить «точку» в другие ворота.
К мячу снова подошёл центральный защитник. Михаил Сиваков решил во что бы то ни стало не повторять ошибок коллеги и ударил в угол, а не по центру, но переборщил. В этом есть справедливость: само назначение пенальти было сомнительным, да и не наиграла ни одна из команд сегодня на гол. Ожидаемый итог, ожидаемый ход игры завершился забойным эндшпилем, который никак не отразился на табло.
"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Макеев, Устинов, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачёв (Зуев, 73), Ионов (Думбия, 82), Маер, Шомуродов (Бухаров, 62)
"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Комолов (Гащенков, 90+2), Гол (Салугин, 90+3), Форбс (Бодул, 78), Огуде
Предупреждения: Зайцев, 31, Гацкан, 35 Белоруков, 70, Идову, 84
Роман Гуськов, Rusfootball.info
На старте чемпионата «Ростов» приятно удивлял: новая команда Леонида Кучука одержала 4 победы в 6 матчах, в том числе и над «Амкаром». Пермяки, напротив, на старте проигрывали всем подряд. Но со временем ситуация развернулась чуть ли не на 180 градусов: ростовчане перед сегодняшним матчем не могли выиграть в 10 турах подряд, при этом ещё и уступили пермякам в безумной 24-ударной кубковой серии пенальти. «Амкар» же выдал ударный отрезок в сентябре, но в следующих 5 турах не побеждал. И всё же кубковая победа позволяла предположить, что атмосфера в команде Гаджиева будет получше.
Атакуем в 7 защитников!
Несмотря на гостевой статус, «Амкар» начал, да и закончил 1-й тайм активнее оппонента. Тем удивительнее, что пермяки владели инициативой с центральным защитником Зайцевым в опорной зоне (Николай исполнял новую роль Вернблума), центральным полузащитником Голом ближе к атакующей группе и нападающим Форбсом, который в Россию приезжал как правый защитник. Естественно, у всех этих ребят мало что получалось впереди, но они хотя бы стремились туда идти.
Впрочем, характер наступлений команд был схож. В короткий пас играть было более-менее бессмысленно: обороняющаяся команда всегда создавала численное преимущество, что позволяло выдвигаться на соперника для отбора. Индивидуальное мастерство не позволяло привязывать мяч к ноге, отлаженная командная игра в пас у коллективов не поставлена, потому в большинстве случаев следовала потеря. В лучшем случае удавалось заработать фол в середине поля. В самом лучшем – ещё и жёлтую для отбирающего.
Комментатор Денис Казанский как мог искал околофутбольные темы для разговора с местным партнёром по репортажу: от старого стадиона СКА до нежелания Элдора Шомуродова общаться с прессой пока не забьёт. Ибо комментировать действия футболистов порой было невыносимо: зачастую передачи делались вникуда в пониманием, что адресата пас не найдёт. Просто потому что другого варианта не было, а промедление грозило потерей.
Театр одного актёра
Самой и единственной яркой фигурой в 1-м тайме был голкипер «Ростова» Илья Абаев. Если вы думаете, что он совершил череду потрясных сэйвов, то такой возможности соперники ему не дали. Ударов в створ не было, зато были передачи за спину, которые вратарь эффектно пресекал. Он чеканил мяч за пределами штрафной рядом с соперником, выкатывался с мячом в руках за пределы штрафной, но каждый раз завершал эпизод в свою пользу и ничего не привёз.
Пора играть!
Леонида Слуцкого провожали в Англию знаменитым баннером про то, что не надо бояться играть в футбол. Судя по всему, в перерыве тренеры «Ростова» и «Амкар» выступали с похожим посылом к своим футболистам. В начале 2-го тайма игра пошла на встречных курсах, что привело к контратаке «Амкара» с заблокированным ударом покорителя Аргентины Идову, а главное – к выпаду «Ростова» с завершающим залпом Гацкана, который Нигматуллин сумел перевести в перекладину.
Показалось, что «Ростов» прижмёт гостей крепко и надолго, Кучук даже выпустил Бухарова вместо Шомуродова, но «Амкар» давал слабину на протяжении минут 5, после чего снова отжал игру к середине поля и заработал несколько стандартов.
Новая атака и ключевой момент
К 77-й минуте Кучук использовал все 3 замены в атакующем векторе: помимо Бухарова на поле появились быстрые и техничные Думбия с Зуевым, но ключевую роль сыграл всё равно Александр Гацкан. Милькович не успел первым к мячу в своей штрафной и попал ногой по Гацкану. К сожалению для «Ростова», другой ветеран Тимофей Калачёв к тому моменту уже находился на скамейке...
После того, как Жан Майер в матче с «Рубином» схватил мяч и запорол пенальти Леонид Кучук назначил штатным исполнителем 11-метровых Сверрира Ингасона. «Тосно» исландец забил, в серии пенальти с «Амкаром» тоже ударил как надо, а вот сегодня направил мяч прямо по центру, где Нигматуллин оставил ноги. Самый реальный шанс забить был испорчен, после чего «Ростов» минут 5 не мог прийти в себя и пропустил пару опасных атак гостей. Удар Мильковича заблокировали, а Идову был на этот раз не так точен, как в матче с Аргентиной.
Когда занимаешься не своим делом
Игра потихоньку катилась туда, куда и должна была прикатиться – к итоговым нулям. Вряд ли Гаджи Гаджиев задумывался о судьбоносности выхода Михаила Гащенкова, когда производил его на 90-й минуте, но полузащитник сразу же ворвался в чужую штрафную на передачу Гола, напоролся на Евгения Макеева и заработал для команды право на довольно странный пенальти, назначенный Турбиным, скорее всего, и под воздействием недавнего решения поставить «точку» в другие ворота.
К мячу снова подошёл центральный защитник. Михаил Сиваков решил во что бы то ни стало не повторять ошибок коллеги и ударил в угол, а не по центру, но переборщил. В этом есть справедливость: само назначение пенальти было сомнительным, да и не наиграла ни одна из команд сегодня на гол. Ожидаемый итог, ожидаемый ход игры завершился забойным эндшпилем, который никак не отразился на табло.
Чемпионат России
17 тур
"Ростов" - "Амкар" 0:0
Нереализованные пенальти: Ингасон, 82, Сиваков, 90+1
17 тур
"Ростов" - "Амкар" 0:0
Нереализованные пенальти: Ингасон, 82, Сиваков, 90+1
"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Макеев, Устинов, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачёв (Зуев, 73), Ионов (Думбия, 82), Маер, Шомуродов (Бухаров, 62)
"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Комолов (Гащенков, 90+2), Гол (Салугин, 90+3), Форбс (Бодул, 78), Огуде
Предупреждения: Зайцев, 31, Гацкан, 35 Белоруков, 70, Идову, 84
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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