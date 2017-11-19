Не в своей стихии. Защитники «Ростова» и «Амкара» не забили пенальти в безголевом матче

Чемпионат России



17 тур



"Ростов" - "Амкар" 0:0



Нереализованные пенальти: Ингасон, 82, Сиваков, 90+1

Вывеска «Ростов» – «Амкар» для нейтрального любителя футбола выяглядела не только не привлекательно, но и отпугивающе: играющие в 5 защитников малозабивные команды подходили к матчу с безвыигрышными сериями вблизи границы зоны стыковых матчей. И продолжили эти серии, несмотря на 2 пенальти в концовке.На старте чемпионата «Ростов» приятно удивлял: новая команда Леонида Кучука одержала 4 победы в 6 матчах, в том числе и над «Амкаром». Пермяки, напротив, на старте проигрывали всем подряд. Но со временем ситуация развернулась чуть ли не на 180 градусов: ростовчане перед сегодняшним матчем не могли выиграть в 10 турах подряд, при этом ещё и уступили пермякам в безумной 24-ударной кубковой серии пенальти. «Амкар» же выдал ударный отрезок в сентябре, но в следующих 5 турах не побеждал. И всё же кубковая победа позволяла предположить, что атмосфера в команде Гаджиева будет получше.Несмотря на гостевой статус, «Амкар» начал, да и закончил 1-й тайм активнее оппонента. Тем удивительнее, что пермяки владели инициативой с центральным защитником Зайцевым в опорной зоне (Николай исполнял новую роль Вернблума), центральным полузащитником Голом ближе к атакующей группе и нападающим Форбсом, который в Россию приезжал как правый защитник. Естественно, у всех этих ребят мало что получалось впереди, но они хотя бы стремились туда идти.Впрочем, характер наступлений команд был схож. В короткий пас играть было более-менее бессмысленно: обороняющаяся команда всегда создавала численное преимущество, что позволяло выдвигаться на соперника для отбора. Индивидуальное мастерство не позволяло привязывать мяч к ноге, отлаженная командная игра в пас у коллективов не поставлена, потому в большинстве случаев следовала потеря. В лучшем случае удавалось заработать фол в середине поля. В самом лучшем – ещё и жёлтую для отбирающего.Комментатор Денис Казанский как мог искал околофутбольные темы для разговора с местным партнёром по репортажу: от старого стадиона СКА до нежелания Элдора Шомуродова общаться с прессой пока не забьёт. Ибо комментировать действия футболистов порой было невыносимо: зачастую передачи делались вникуда в пониманием, что адресата пас не найдёт. Просто потому что другого варианта не было, а промедление грозило потерей.Самой и единственной яркой фигурой в 1-м тайме был голкипер «Ростова» Илья Абаев. Если вы думаете, что он совершил череду потрясных сэйвов, то такой возможности соперники ему не дали. Ударов в створ не было, зато были передачи за спину, которые вратарь эффектно пресекал. Он чеканил мяч за пределами штрафной рядом с соперником, выкатывался с мячом в руках за пределы штрафной, но каждый раз завершал эпизод в свою пользу и ничего не привёз.Леонида Слуцкого провожали в Англию знаменитым баннером про то, что не надо бояться играть в футбол. Судя по всему, в перерыве тренеры «Ростова» и «Амкар» выступали с похожим посылом к своим футболистам. В начале 2-го тайма игра пошла на встречных курсах, что привело к контратаке «Амкара» с заблокированным ударом покорителя Аргентины Идову, а главное – к выпаду «Ростова» с завершающим залпом Гацкана, который Нигматуллин сумел перевести в перекладину.Показалось, что «Ростов» прижмёт гостей крепко и надолго, Кучук даже выпустил Бухарова вместо Шомуродова, но «Амкар» давал слабину на протяжении минут 5, после чего снова отжал игру к середине поля и заработал несколько стандартов.К 77-й минуте Кучук использовал все 3 замены в атакующем векторе: помимо Бухарова на поле появились быстрые и техничные Думбия с Зуевым, но ключевую роль сыграл всё равно Александр Гацкан. Милькович не успел первым к мячу в своей штрафной и попал ногой по Гацкану. К сожалению для «Ростова», другой ветеран Тимофей Калачёв к тому моменту уже находился на скамейке...После того, как Жан Майер в матче с «Рубином» схватил мяч и запорол пенальти Леонид Кучук назначил штатным исполнителем 11-метровых Сверрира Ингасона. «Тосно» исландец забил, в серии пенальти с «Амкаром» тоже ударил как надо, а вот сегодня направил мяч прямо по центру, где Нигматуллин оставил ноги. Самый реальный шанс забить был испорчен, после чего «Ростов» минут 5 не мог прийти в себя и пропустил пару опасных атак гостей. Удар Мильковича заблокировали, а Идову был на этот раз не так точен, как в матче с Аргентиной.Игра потихоньку катилась туда, куда и должна была прикатиться – к итоговым нулям. Вряд ли Гаджи Гаджиев задумывался о судьбоносности выхода Михаила Гащенкова, когда производил его на 90-й минуте, но полузащитник сразу же ворвался в чужую штрафную на передачу Гола, напоролся на Евгения Макеева и заработал для команды право на довольно странный пенальти, назначенный Турбиным, скорее всего, и под воздействием недавнего решения поставить «точку» в другие ворота.К мячу снова подошёл центральный защитник. Михаил Сиваков решил во что бы то ни стало не повторять ошибок коллеги и ударил в угол, а не по центру, но переборщил. В этом есть справедливость: само назначение пенальти было сомнительным, да и не наиграла ни одна из команд сегодня на гол. Ожидаемый итог, ожидаемый ход игры завершился забойным эндшпилем, который никак не отразился на табло.Абаев, Паршивлюк, Макеев, Устинов, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачёв (Зуев, 73), Ионов (Думбия, 82), Маер, Шомуродов (Бухаров, 62)Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Комолов (Гащенков, 90+2), Гол (Салугин, 90+3), Форбс (Бодул, 78), Огуде: Зайцев, 31, Гацкан, 35 Белоруков, 70, Идову, 84