Гаджи Гаджиев: наверное, закономерный результат

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал итог ничью с "Ростовом" (0:0)."Устроил бы такой результат, если бы мы пенальти били в начале, а в конце бил бы "Ростов" (Смеётся). А так, когда в концовке имеешь такой шанс, конечно, есть какая-то горечь. Если объективно говорить, наверное, закономерный результат.Надо лучше распоряжаться мячом. Правильные решения принимать, более точно передавать мяч, попадать по воротам — это главное. Много шансов "Ростов" не даёт. У нас в чемпионате мало какие команды, дают много шансов. Все более-менее организованно играют в обороне. Значит надо за счёт более высокого мастерства", - сказал Гаджиев.