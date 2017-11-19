Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:28
Владимир Федотов: футболисты "Оренбурга" показали, что могут играть в содержательный футбол и получать удовольствие (1)
Владимир Федотов: футболисты "Оренбурга" показали, что могут играть в содержательный футбол и получать удовольствие (1)
18:22
"Ростов" и "Амкар" голов не забили (3)
"Ростов" и "Амкар" голов не забили (3)
16:42
Вадим Скрипченко: пока игра была равной, у "Анжи" были моменты, но одна ошибка привела к голу (1)
Вадим Скрипченко: пока игра была равной, у "Анжи" были моменты, но одна ошибка привела к голу (1)
Гаджи Гаджиев: наверное, закономерный результат
Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал итог ничью с "Ростовом" (0:0).
"Устроил бы такой результат, если бы мы пенальти били в начале, а в конце бил бы "Ростов" (Смеётся). А так, когда в концовке имеешь такой шанс, конечно, есть какая-то горечь. Если объективно говорить, наверное, закономерный результат.
Надо лучше распоряжаться мячом. Правильные решения принимать, более точно передавать мяч, попадать по воротам — это главное. Много шансов "Ростов" не даёт. У нас в чемпионате мало какие команды, дают много шансов. Все более-менее организованно играют в обороне. Значит надо за счёт более высокого мастерства", - сказал Гаджиев.
"Устроил бы такой результат, если бы мы пенальти били в начале, а в конце бил бы "Ростов" (Смеётся). А так, когда в концовке имеешь такой шанс, конечно, есть какая-то горечь. Если объективно говорить, наверное, закономерный результат.
Надо лучше распоряжаться мячом. Правильные решения принимать, более точно передавать мяч, попадать по воротам — это главное. Много шансов "Ростов" не даёт. У нас в чемпионате мало какие команды, дают много шансов. Все более-менее организованно играют в обороне. Значит надо за счёт более высокого мастерства", - сказал Гаджиев.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.