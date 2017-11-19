Дарко Бодул: могли бы пробить 19 пенальти, чтобы выиграть как в кубке России

Нападающий ''Амкара" Дарко Бодул прокомментировал ничью в гостевом матче с "Ростовом".- Нет. Сегодня обе команды хотели выиграть. Соперник мог забить пенальти, мы - тоже. Обе команды имели хорошие шансы, чтобы реализовать свои голевые моменты. Но это футбол.- Думаю, мы и сегодня могли бы пробить 19 или 20 пенальти, чтобы забить гол. (улыбается). Но это была хорошая игра для обеих команд. Теперь нам нужно готовиться к матчу с "Динамо" и настраиваться на победу.- Да, ведь каждый коллектив хотел победить. Думаю, что 0:0 - закономерный итог встречи.- Хотели победить, но , к сожалению, соперник не позволил создать много опасных моментов. Те, которые были - не завершили до конца.