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Дарко Бодул: могли бы пробить 19 пенальти, чтобы выиграть как в кубке России

Нападающий ''Амкара" Дарко Бодул прокомментировал ничью в гостевом матче с "Ростовом".

- Все шесть таймов против ''Ростова'' закончились вничью. Это традиция играть с дончанами в ничью?

- Нет. Сегодня обе команды хотели выиграть. Соперник мог забить пенальти, мы - тоже. Обе команды имели хорошие шансы, чтобы реализовать свои голевые моменты. Но это футбол.

- Можно сказать, что этот матч стал продолжением кубковой игры с ''Ростовом''?

- Думаю, мы и сегодня могли бы пробить 19 или 20 пенальти, чтобы забить гол. (улыбается). Но это была хорошая игра для обеих команд. Теперь нам нужно готовиться к матчу с "Динамо" и настраиваться на победу.

- Вы с ''Ростовом'' идете рядом в таблице. Считаете, что прошедшая игра была за шесть очков?

- Да, ведь каждый коллектив хотел победить. Думаю, что 0:0 - закономерный итог встречи.

- Почему ''Амкар'' сегодня не забил?

- Хотели победить, но , к сожалению, соперник не позволил создать много опасных моментов. Те, которые были - не завершили до конца.

Rusfootball.info
Теги: Бодул Амкар Ростов
Сегодня, 20:19
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