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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Дарко Бодул: могли бы пробить 19 пенальти, чтобы выиграть как в кубке России
Нападающий ''Амкара" Дарко Бодул прокомментировал ничью в гостевом матче с "Ростовом".
- Все шесть таймов против ''Ростова'' закончились вничью. Это традиция играть с дончанами в ничью?
- Нет. Сегодня обе команды хотели выиграть. Соперник мог забить пенальти, мы - тоже. Обе команды имели хорошие шансы, чтобы реализовать свои голевые моменты. Но это футбол.
- Можно сказать, что этот матч стал продолжением кубковой игры с ''Ростовом''?
- Думаю, мы и сегодня могли бы пробить 19 или 20 пенальти, чтобы забить гол. (улыбается). Но это была хорошая игра для обеих команд. Теперь нам нужно готовиться к матчу с "Динамо" и настраиваться на победу.
- Вы с ''Ростовом'' идете рядом в таблице. Считаете, что прошедшая игра была за шесть очков?
- Да, ведь каждый коллектив хотел победить. Думаю, что 0:0 - закономерный итог встречи.
- Почему ''Амкар'' сегодня не забил?
- Хотели победить, но , к сожалению, соперник не позволил создать много опасных моментов. Те, которые были - не завершили до конца.
Rusfootball.info
- Все шесть таймов против ''Ростова'' закончились вничью. Это традиция играть с дончанами в ничью?
- Нет. Сегодня обе команды хотели выиграть. Соперник мог забить пенальти, мы - тоже. Обе команды имели хорошие шансы, чтобы реализовать свои голевые моменты. Но это футбол.
- Можно сказать, что этот матч стал продолжением кубковой игры с ''Ростовом''?
- Думаю, мы и сегодня могли бы пробить 19 или 20 пенальти, чтобы забить гол. (улыбается). Но это была хорошая игра для обеих команд. Теперь нам нужно готовиться к матчу с "Динамо" и настраиваться на победу.
- Вы с ''Ростовом'' идете рядом в таблице. Считаете, что прошедшая игра была за шесть очков?
- Да, ведь каждый коллектив хотел победить. Думаю, что 0:0 - закономерный итог встречи.
- Почему ''Амкар'' сегодня не забил?
- Хотели победить, но , к сожалению, соперник не позволил создать много опасных моментов. Те, которые были - не завершили до конца.
Rusfootball.info
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