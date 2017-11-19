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"Зенит" в дерби со счетом 5:0 разгромил "Тосно"

В рамках 17-го тура чемпионата России "Зенит" с крупным счетом одержал победу над "Тосно".

Чемпионат России

17 тур

"Зенит" - "Тосно" 5:0

Голы: Паредес, 20 (пен), Кузяев, 52, Иванович, 64, Кокорин, 70, Дзюба, 86.

"Зенит": Лодыгин, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Шатов (Жирков, 73), Кузяев, Паредес, Краневиттер (Ерохин, 77), Ригони (Дзюба, 67), Кокорин.

"Тосно": Юрченко, Сухарев, Буйволов, Дугалич, Галиулин, Мирзов (Труич, 71), Нуну Роша (Быстров, 54), Карницкий (Казаев, 46), Полетанович, Заболотный, Марков.

Предупреждения: Смольников, 1, Роша, 39, Заболотный, 88.
Теги: Зенит Тосно
Сегодня, 20:56
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68
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№68 Написал: акула (Сегодня, 21:47) #
  • +1
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online

ну смешно говорить про договорняк при счете 5--0
Регистрация: 3.11.2017
№67 Написал: нетрал (Сегодня, 21:44) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: raddarv
Видимо уже тогда знал об этом.

а кто не знал? может только наивные дурачки? денег не платят,борется за выживание (на честном слове) или ты думал ,что команда которая нацелилась на кубок уефа проиграет полудохликам?
Регистрация: 26.04.2017
№66 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: FCD 1923
Цитата: imaginary
отгрузили пятёрку игрокам, которые ещё пол года назад играли в фнл

да, конечно, договорняк, кто бы мог подумать что Зенит может Тосно обыграть

Да без вопросов. В последнее время стало модно, в уголовном делопроизводстве, применять термин- конфликт интересов. Тосно, без определенного места жительства- не допускают к участию в ПЛ. Зенит проявляет чудеса милосердия и прописывает их на свою жилплощадь. Так вот игра Зенита и Тосно- это конфликт интересов в чистом виде. А так- конечно никто и ничего не думает.


А они ещё пишут,что мол только спартачи везде ищут подвох.
Регистрация: 12.02.2013
№65 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 21:41) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
от Смолов другое дело.

повторюсь, почему на матч с вами этот супер игрок не вышел?
Регистрация: 20.07.2009
№64 Написал: spiri (Сегодня, 21:40) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
игра не особо впечатлила,Лодыгин и Смольников не ахти..НО,с победой! blush


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№63 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:40) #
  • -4
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Болеет за:
«Спартак»
[quote=Zamba][quote=Spartacus1971]Мы все видали кокошу за сборную.
[/quote]
голевая на Смолова, того самого, что на матч с вами не вышел

Голевая,а Смолов 2 положил,кокоша средний игрок и не ждите от него большего мой вам совет,вот Смолов другое дело.
Регистрация: 12.02.2013
№62 Написал: raddarv (Сегодня, 21:39) #
  • -3
  •  (3)
online

Манчини пару недель назад уже тогда обьявил что с Тосно забьют много мячей. Видимо уже тогда знал об этом. Что бы это значило?
Регистрация: 13.06.2017
№61 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 21:38) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
Мы все видали кокошу за сборную.

голевая на Смолова, того самого, что на матч с вами не вышел

Цитата: FCD 1923
А так- конечно никто и ничего не думает.

Ротенберги владеют московским и питерским динамо, как вы фнл играли?
Регистрация: 20.07.2009
№60 Написал: mustang (Сегодня, 21:36) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vertel
Никто не заметил, какой мяч забил Кокорин? В стиле топ футболистов

ты определил у кокорина топ-уровень по игре против Тосно?
Регистрация: 23.12.2015
№59 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 21:36) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: imaginary
отгрузили пятёрку игрокам, которые ещё пол года назад играли в фнл

да, конечно, договорняк, кто бы мог подумать что Зенит может Тосно обыграть

Да без вопросов. В последнее время стало модно, в уголовном делопроизводстве, применять термин- конфликт интересов. Тосно, без определенного места жительства- не допускают к участию в ПЛ. Зенит проявляет чудеса милосердия и прописывает их на свою жилплощадь. Так вот игра Зенита и Тосно- это конфликт интересов в чистом виде. А так- конечно никто и ничего не думает.
Регистрация: 19.10.2008
№58 Написал: нетрал (Сегодня, 21:32) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Kytarba

опустив голову 0:4 проиграли

а смеяться, после слова ЛОПАТА?
Регистрация: 26.04.2017
№57 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 21:30) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: Кот МатроскиN
игра была равна...


типа анекдота.Встречаются два Армянина.Хачик вчера на футболе был?
нет.
да ты что!!,ты многое потерял,как красиво наши играли,как атаковали,какие комбинации,какие удары ,какие скорости..Бразилия отдыхает.
счет то какой?
опустив голову 0:4 проиграли
Регистрация: 17.03.2008
№56 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:30) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mustang
разгромили фарм-клуб а радости ,будто прямого конкурента грохнули,хотя о чем это я,это ж бомжи


Мания величия у них.
Регистрация: 12.02.2013
№55 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 21:30) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: mustang
разгромили фарм-клуб а радости ,будто прямого конкурента грохнули,хотя о чем это я,это ж бомжи

Фарм-клуб? Что такое фарм-клуб в вашем понимании? А победа приятна, чего греха таить-то. Страница перевернута, идем дальше. Мне Тосно жаль, хорошо бы остались в нашем чемпе. Парфенов нормальный тренер, не хуже чем... другой бывший спартаковец.
Регистрация: 9.11.2010
№54 Написал: pasha Киров (Сегодня, 21:29) #
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: Spartacus1971
Короче с тобой всё ясно

Вот"аргументированный"ответ от болельщика краснобелых. Спартакус, ты когда не знаешь чем ответить,лучше просто сливайся...А такой ответ просто смешон....не стоит выглядеть посмешищем...


--------------------
И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№53 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:29) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vertel
Никто не заметил, какой мяч забил Кокорин? В стиле топ футболистов, только то всего и осталось, чтобы он такие проходы совершал чаще, брал бы на себя игру, если ему бог дал такой дар, а он всё стесняется, как бы боится брать на себя.


Ахах,против 1 защ Тосно,в стиле топ футболиста?Мы все видали кокошу за сборную.
Регистрация: 12.02.2013
№52 Написал: Rasmuz (Сегодня, 21:25) #
  • -3
  •  (7)
online

Результат на табло ожидаем, Тосно в тонусе.
Регистрация: 29.08.2017
№51 Написал: mustang (Сегодня, 21:25) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
разгромили фарм-клуб а радости ,будто прямого конкурента грохнули,хотя о чем это я,это ж бомжи
Регистрация: 23.12.2015
№50 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:24) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: imaginary
Цитата: Spartacus1971
Цитата: imaginary
поехавшие поросята удивляются, что игроки типа Парадеса, Шатова и Кокорина образца 2017 отгрузили пятёрку игрокам, которые ещё пол года назад играли в фнл

да, конечно, договорняк, кто бы мог подумать что Зенит может Тосно обыграть


Включи мозг умник,здесь не дураки сидят я прекрасно могу отличить договорняк от реальности,дело не в победе,а в счёте.

а что не так со счётом?
может и Краснодар вчера по договорённости 4 пропустил?


Короче с тобой всё ясно.
Регистрация: 12.02.2013
№49 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 21:24) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
Цитата: imaginary
поехавшие поросята удивляются, что игроки типа Парадеса, Шатова и Кокорина образца 2017 отгрузили пятёрку игрокам, которые ещё пол года назад играли в фнл

да, конечно, договорняк, кто бы мог подумать что Зенит может Тосно обыграть


Включи мозг умник,здесь не дураки сидят я прекрасно могу отличить договорняк от реальности,дело не в победе,а в счёте.

Номер методички какой?
Регистрация: 9.11.2010
№48 Написал: vertel латвия (Сегодня, 21:24) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Никто не заметил, какой мяч забил Кокорин? В стиле топ футболистов, только то всего и осталось, чтобы он такие проходы совершал чаще, брал бы на себя игру, если ему бог дал такой дар, а он всё стесняется, как бы боится брать на себя. А Кузяев тоже забил красивым ударом, сто раз уже отмечал нужно чаще бить по воротам тем, у кого есть хоть какой-то более менее удар. А ещё лучше бы было, чтобы выиграли 1-0, а остальные мячи забили более, "мастеровитым, "топ командам"- Арсеналу(не путайте с лондонским), Рубину, Анжи, Динамо, Ростову, даже этого достаточно.
Регистрация: 13.11.2009
№47 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 21:21) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Аргентина - Ямайка 5:0
Регистрация: 29.10.2010
№46 Написал: imaginary (Сегодня, 21:20) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Spartacus1971
Цитата: imaginary
поехавшие поросята удивляются, что игроки типа Парадеса, Шатова и Кокорина образца 2017 отгрузили пятёрку игрокам, которые ещё пол года назад играли в фнл

да, конечно, договорняк, кто бы мог подумать что Зенит может Тосно обыграть


Включи мозг умник,здесь не дураки сидят я прекрасно могу отличить договорняк от реальности,дело не в победе,а в счёте.

а что не так со счётом?
может и Краснодар вчера по договорённости 4 пропустил?
Регистрация: 7.02.2010
№45 Написал: pasha Киров (Сегодня, 21:19) #
  • +2
  •  (10)
online

Цитата: Spartacus1971
дело не в победе,а в счёте.

А можно в этом контексте пару слов о матче Зенит- Спартак первого круга??


--------------------
И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№44 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:17) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: imaginary
поехавшие поросята удивляются, что игроки типа Парадеса, Шатова и Кокорина образца 2017 отгрузили пятёрку игрокам, которые ещё пол года назад играли в фнл

да, конечно, договорняк, кто бы мог подумать что Зенит может Тосно обыграть


Включи мозг умник,здесь не дураки сидят я прекрасно могу отличить договорняк от реальности,дело не в победе,а в счёте.
Регистрация: 12.02.2013
№43 Написал: pasha Киров (Сегодня, 21:16) #
  • +5
  •  (9)
online

Цитата: Spartacus1971
Надо мозг включать,вот поэтому я так и написал.

Ну а чего не включил??? По твоим словам Манчини договорился с Парфеновым(на минутку бывшем спартаковцем),что Тосно сольет 4-5 мячей.И на следующий день громогласно заявил, что Зенит начнёт забивать...Я в шоке...не то что ты такое написал, а то что ты сам хоть на каплю в это веришь...Беда....беда с тобой...


--------------------
И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№42 Написал: soloz Россия (Сегодня, 21:15) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
С Победой! Свиньи хрю хрю. sweat_smile
Регистрация: 14.12.2016
№41 Написал: нетрал (Сегодня, 21:13) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ckorp
online
Болеет за:
«Зенит»

Цитата: Кот МатроскиN
игра была равна...
А реально сказать что-то можете?

а ни хера они не могут! только срать на ветке и говном вонять!
Регистрация: 26.04.2017
№40 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:13) #
  • -2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
свиньи, очко жим-жим?
порвём как Тузик грелку! smirk


Вы не о нас думайте,там паровоз ушёл,ахах.
Регистрация: 12.02.2013
№39 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 21:13) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кот МатроскиN
игра была равна...

А реально сказать что-то можете? Тосно в первом тайме очень прилично играла. Да и во втором временами.
Регистрация: 9.11.2010
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