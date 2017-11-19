Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:28
Владимир Федотов: футболисты "Оренбурга" показали, что могут играть в содержательный футбол и получать удовольствие (1)
Владимир Федотов: футболисты "Оренбурга" показали, что могут играть в содержательный футбол и получать удовольствие (1)
18:22
"Ростов" и "Амкар" голов не забили (6)
"Ростов" и "Амкар" голов не забили (6)
16:42
Вадим Скрипченко: пока игра была равной, у "Анжи" были моменты, но одна ошибка привела к голу (2)
Вадим Скрипченко: пока игра была равной, у "Анжи" были моменты, но одна ошибка привела к голу (2)
"Зенит" в дерби со счетом 5:0 разгромил "Тосно"
В рамках 17-го тура чемпионата России "Зенит" с крупным счетом одержал победу над "Тосно".
Чемпионат России
17 тур
"Зенит" - "Тосно" 5:0
Голы: Паредес, 20 (пен), Кузяев, 52, Иванович, 64, Кокорин, 70, Дзюба, 86.
"Зенит": Лодыгин, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Шатов (Жирков, 73), Кузяев, Паредес, Краневиттер (Ерохин, 77), Ригони (Дзюба, 67), Кокорин.
"Тосно": Юрченко, Сухарев, Буйволов, Дугалич, Галиулин, Мирзов (Труич, 71), Нуну Роша (Быстров, 54), Карницкий (Казаев, 46), Полетанович, Заболотный, Марков.
Предупреждения: Смольников, 1, Роша, 39, Заболотный, 88.
Чемпионат России
17 тур
"Зенит" - "Тосно" 5:0
Голы: Паредес, 20 (пен), Кузяев, 52, Иванович, 64, Кокорин, 70, Дзюба, 86.
"Зенит": Лодыгин, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Шатов (Жирков, 73), Кузяев, Паредес, Краневиттер (Ерохин, 77), Ригони (Дзюба, 67), Кокорин.
"Тосно": Юрченко, Сухарев, Буйволов, Дугалич, Галиулин, Мирзов (Труич, 71), Нуну Роша (Быстров, 54), Карницкий (Казаев, 46), Полетанович, Заболотный, Марков.
Предупреждения: Смольников, 1, Роша, 39, Заболотный, 88.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.