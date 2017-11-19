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Назад в будущее. «Зенит» вернулся в начало сезона и отметил 10-летие чемпионства
Чемпионы-2007 приехали в Петербург отметить с болельщиками юбилей первого российского титула «Зенита» и увидели возвращение команды, в чемпионстве которой в августе-сентябре никто не сомневался. Восстали даже Олег Шатов и Артём Дзюба.
Возвращение к истокам
Если в футбольном плане «Зенит» сейчас подвергается справедливой критике, то вот работа с болельщиками ведётся очень здорово. Сегодня клуб собрал кучу народа ещё за 3 часа до матча, устроив автограф-сессию героев первого российского чемпионства «Зенита», которому недавно исполнилось 10 лет.
Что же до нынешних продолжателей традиций команды, то вскоре после бодрого старта «Зенита» выяснилось, что аргентинцы, как и трио Полоз-Кокорин-Дзюба в чемпионате России забивать не способны, а Мирча Луческу не так уж плох в сравнении с Роберто Манчини. Итальянец же сохранял спокойствие и обещал начать забивать в следующем матче, а также высказался о своей уверенности в исходе чемпионской гонки.
Во времена, когда «Зениту» не было равных, Манчини использовал 4-4-2 без Дзюбы с Кокориным в центре нападения. Сегодняшний состав намекал на возвращение к той модели игры. Только игроки были расставлены как-то не совсем логично: Шатов появился не слева, а скорее вторым нападающим, Кузяев – не справа, а слева.
Кроме того, в недавнее прошлое вернулся и «Матч-ТВ», где игру «Зенита» снова комментировал Геннадий Орлов.
Против мэйнстрима
Наши лидеры постоянно жалуются на то, как команды с пятью защитниками мешают им играть в футбол. «Тосно» не из тех. Хотя сегодня появление трёх центральных прямо-таки диктовалось. У команды большие проблемы с крайними защитниками: справа играют номинальные центральные, а Чернов был недоступен сегодня и не мог закрыть левую бровку. Но Парфёнов поставил на фланги обороны Галиулина с Сухаревым и не подумал менять модель.
Ничто не предвещало беды
И всё равно начало встречи не прошло под диктат «Зенита». Пока Кузяев разбирался, как ему играть слева, Паредеса плотно опекали, а Кокорин был отрезан от команды, тосненцы нередко подходили к чужим воротам за счёт длинных передач на Заболотного. Марков оставался в тени более мощного и раскрученного партнёра, который никак не мог произвести по-настоящему классный удар, но доставлял много проблем.
Тосненцы, несмотря на атакующую схему и проблемы с составом, не давали «Зениту» пространства. Питерцы, с отрывом идущие в лидерах чемпионата по количеству навесов, без Дзюбы постепенно убирали этот приём из своего арсенала, ловили от Манчини рыки критики за медленный темп и слабый прессинг. Но тут на помощь пришёл Раде Дугалич.
Здоровенный защитник, видимо, сильно испугался, что маневренный Шатов, приняв мяч спиной к воротам, развернётся и уйдёт от него, поэтому понадеялся на длину своих ног и пошёл в роковой подкат. Судья Еськов без пенальти, пожалуй, обойтись не мог, в отличие от Дугалича. Таким образом, «Зенит» забили, ещё не успев подобрать ключи к воротам «Тосно».
Возвращение к истокам - 2
«Зенит» повёл в счёте, но Манчини не сбавлял напора на своих игроков. Тренер явно хотел большего и в середине тайма пришёл к более привычной расстановке с Кузяевым справа, Шатовым слева и аргентинцем в нападении (им был уже не Дриусси, а Ригони).
Пока болельщики «Зенита» скандировали имена чемпионов 10-летней давности, команда Манчини играла не в чемпионский футбол. «Зенит» повторил свой антирекорд 1997, прервав безголевую серию на 385-й минуте, после чего чуть раскрепостился, но создавал моменты примерно той же остроты, что и «Тосно». Лишь ближе к концу тайма, когда соперник подсел, классный проход с ударом удался Кришито, а когда гости раскрылись, у команды Манчини получилась парочка контратак.
Возвращение к истокам - 3
Далер Кузяев хорош и разносторонен, но вряд ли бы его на старте сезоне хвалили так, если бы он не забивал. К 13 августа Кузяева записал на свой счёт 3 мяча за «Зенит», после чего замолчал и голевыми подвигами не отмечался. Роберто Манчини оставалось только сокрушаться из-за того, что Кокорин не забивает, а компенсировать это никто не может.
И вот флэшбэк из недалекого светлого прошлого в виде прорыва Кузяева и его отличного по исполнению удара. Пожалуй, даже лучшего, чем залетали в ворота «СКА» и «Спартака», с закруткой в дальний. Единственное, что беспокоит – Черчесов в сборной рассматривает Куязева в другой роли, нежели Манчини. Да и сам Роберто до конца не определился.
Привет со дна
Нельзя не отметить роль в этом голе, да и вообще в исходе игры Олега Шатова. Игрок, не потянувший роль лидера в «Зените» Луческу, травмировавшийся, а затем повторивший такой же манёвр при Манчини, после 24-го августа появлялся в основе всего 2 раза. И однажды (с «Арсеналом») дело кончилось даже заменой в перерыве.
Сегодня Олег получал упрёки от Геннадия Орлова за неострые действия, но по сути сделал 2 гола. Пенальти и проход Кузяева – заслуга Шатова, который должен возвращать былые кондиции сейчас, пока «Зенит» не отдал его в аренду куда-нибудь в направлении Рязанцева.
Активность «Тосно», продуктивность «Зенита»
После пропущенного мяча «Тосно» включил свои атлетические обороты и попробовал задавить соперника стандартами, что давало питерцам простор для контратак. Однако добивание гостей произошло как раз на стандарте, где быстрее всех оказался Иванович. Контратака привела к 4 голу, по ходу создания которого Кокорин всем видом показывал, что отдаст Дзюбе, но в итоге решил, что ему и самому нужно прервать засуху.
Идеальный вечер
По сути, у матча оставалась лишь одна интрига – забьёт ли Дзюба? Если не сейчас, то уже никогда. Артём понимал подходящесть момента, потому выкладывался, боролся и добился своего при помощи Кокорина и Кузяева! 50 зрителей, 5:0 – если бы в футболе, подобно праздничным мероприятиям, прописывались сценарии, то идеальный был бы именно таким – с излечением безголевой болезни и командой в целом, и Шатовым, Кокориным и Дзюбой в частности. Стиль игры соперника, конечно, намекал на возможности воплощения этого сценария в жизнь, но после сборных «Зенит» так ещё не играл. И не играл так вообще с сентября.
"Зенит": Лодыгин, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Шатов (Жирков, 73), Кузяев, Паредес, Краневиттер (Ерохин, 77), Ригони (Дзюба, 67), Кокорин.
"Тосно": Юрченко, Сухарев, Буйволов, Дугалич, Галиулин, Мирзов (Труич, 71), Нуну Роша (Быстров, 54), Карницкий (Казаев, 46), Полетанович, Заболотный, Марков.
Предупреждения: Смольников, 1, Роша, 39, Заболотный, 88.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Возвращение к истокам
Если в футбольном плане «Зенит» сейчас подвергается справедливой критике, то вот работа с болельщиками ведётся очень здорово. Сегодня клуб собрал кучу народа ещё за 3 часа до матча, устроив автограф-сессию героев первого российского чемпионства «Зенита», которому недавно исполнилось 10 лет.
Что же до нынешних продолжателей традиций команды, то вскоре после бодрого старта «Зенита» выяснилось, что аргентинцы, как и трио Полоз-Кокорин-Дзюба в чемпионате России забивать не способны, а Мирча Луческу не так уж плох в сравнении с Роберто Манчини. Итальянец же сохранял спокойствие и обещал начать забивать в следующем матче, а также высказался о своей уверенности в исходе чемпионской гонки.
Во времена, когда «Зениту» не было равных, Манчини использовал 4-4-2 без Дзюбы с Кокориным в центре нападения. Сегодняшний состав намекал на возвращение к той модели игры. Только игроки были расставлены как-то не совсем логично: Шатов появился не слева, а скорее вторым нападающим, Кузяев – не справа, а слева.
Кроме того, в недавнее прошлое вернулся и «Матч-ТВ», где игру «Зенита» снова комментировал Геннадий Орлов.
Против мэйнстрима
Наши лидеры постоянно жалуются на то, как команды с пятью защитниками мешают им играть в футбол. «Тосно» не из тех. Хотя сегодня появление трёх центральных прямо-таки диктовалось. У команды большие проблемы с крайними защитниками: справа играют номинальные центральные, а Чернов был недоступен сегодня и не мог закрыть левую бровку. Но Парфёнов поставил на фланги обороны Галиулина с Сухаревым и не подумал менять модель.
Ничто не предвещало беды
И всё равно начало встречи не прошло под диктат «Зенита». Пока Кузяев разбирался, как ему играть слева, Паредеса плотно опекали, а Кокорин был отрезан от команды, тосненцы нередко подходили к чужим воротам за счёт длинных передач на Заболотного. Марков оставался в тени более мощного и раскрученного партнёра, который никак не мог произвести по-настоящему классный удар, но доставлял много проблем.
Тосненцы, несмотря на атакующую схему и проблемы с составом, не давали «Зениту» пространства. Питерцы, с отрывом идущие в лидерах чемпионата по количеству навесов, без Дзюбы постепенно убирали этот приём из своего арсенала, ловили от Манчини рыки критики за медленный темп и слабый прессинг. Но тут на помощь пришёл Раде Дугалич.
Здоровенный защитник, видимо, сильно испугался, что маневренный Шатов, приняв мяч спиной к воротам, развернётся и уйдёт от него, поэтому понадеялся на длину своих ног и пошёл в роковой подкат. Судья Еськов без пенальти, пожалуй, обойтись не мог, в отличие от Дугалича. Таким образом, «Зенит» забили, ещё не успев подобрать ключи к воротам «Тосно».
Возвращение к истокам - 2
«Зенит» повёл в счёте, но Манчини не сбавлял напора на своих игроков. Тренер явно хотел большего и в середине тайма пришёл к более привычной расстановке с Кузяевым справа, Шатовым слева и аргентинцем в нападении (им был уже не Дриусси, а Ригони).
Пока болельщики «Зенита» скандировали имена чемпионов 10-летней давности, команда Манчини играла не в чемпионский футбол. «Зенит» повторил свой антирекорд 1997, прервав безголевую серию на 385-й минуте, после чего чуть раскрепостился, но создавал моменты примерно той же остроты, что и «Тосно». Лишь ближе к концу тайма, когда соперник подсел, классный проход с ударом удался Кришито, а когда гости раскрылись, у команды Манчини получилась парочка контратак.
Возвращение к истокам - 3
Далер Кузяев хорош и разносторонен, но вряд ли бы его на старте сезоне хвалили так, если бы он не забивал. К 13 августа Кузяева записал на свой счёт 3 мяча за «Зенит», после чего замолчал и голевыми подвигами не отмечался. Роберто Манчини оставалось только сокрушаться из-за того, что Кокорин не забивает, а компенсировать это никто не может.
И вот флэшбэк из недалекого светлого прошлого в виде прорыва Кузяева и его отличного по исполнению удара. Пожалуй, даже лучшего, чем залетали в ворота «СКА» и «Спартака», с закруткой в дальний. Единственное, что беспокоит – Черчесов в сборной рассматривает Куязева в другой роли, нежели Манчини. Да и сам Роберто до конца не определился.
Привет со дна
Нельзя не отметить роль в этом голе, да и вообще в исходе игры Олега Шатова. Игрок, не потянувший роль лидера в «Зените» Луческу, травмировавшийся, а затем повторивший такой же манёвр при Манчини, после 24-го августа появлялся в основе всего 2 раза. И однажды (с «Арсеналом») дело кончилось даже заменой в перерыве.
Сегодня Олег получал упрёки от Геннадия Орлова за неострые действия, но по сути сделал 2 гола. Пенальти и проход Кузяева – заслуга Шатова, который должен возвращать былые кондиции сейчас, пока «Зенит» не отдал его в аренду куда-нибудь в направлении Рязанцева.
Активность «Тосно», продуктивность «Зенита»
После пропущенного мяча «Тосно» включил свои атлетические обороты и попробовал задавить соперника стандартами, что давало питерцам простор для контратак. Однако добивание гостей произошло как раз на стандарте, где быстрее всех оказался Иванович. Контратака привела к 4 голу, по ходу создания которого Кокорин всем видом показывал, что отдаст Дзюбе, но в итоге решил, что ему и самому нужно прервать засуху.
Идеальный вечер
По сути, у матча оставалась лишь одна интрига – забьёт ли Дзюба? Если не сейчас, то уже никогда. Артём понимал подходящесть момента, потому выкладывался, боролся и добился своего при помощи Кокорина и Кузяева! 50 зрителей, 5:0 – если бы в футболе, подобно праздничным мероприятиям, прописывались сценарии, то идеальный был бы именно таким – с излечением безголевой болезни и командой в целом, и Шатовым, Кокориным и Дзюбой в частности. Стиль игры соперника, конечно, намекал на возможности воплощения этого сценария в жизнь, но после сборных «Зенит» так ещё не играл. И не играл так вообще с сентября.
Чемпионат России
17 тур
"Зенит" - "Тосно" 5:0
Голы: Паредес, 20 (пен), Кузяев, 52, Иванович, 64, Кокорин, 70, Дзюба, 86.
17 тур
"Зенит" - "Тосно" 5:0
Голы: Паредес, 20 (пен), Кузяев, 52, Иванович, 64, Кокорин, 70, Дзюба, 86.
"Зенит": Лодыгин, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Шатов (Жирков, 73), Кузяев, Паредес, Краневиттер (Ерохин, 77), Ригони (Дзюба, 67), Кокорин.
"Тосно": Юрченко, Сухарев, Буйволов, Дугалич, Галиулин, Мирзов (Труич, 71), Нуну Роша (Быстров, 54), Карницкий (Казаев, 46), Полетанович, Заболотный, Марков.
Предупреждения: Смольников, 1, Роша, 39, Заболотный, 88.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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