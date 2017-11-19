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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Уотфорд" одолел "Вест Хэм"
Чемпионат Англии
12 тур
"Уотфорд" - "Вест Хэм Юнайтед" 2:0
Голы: Хьюз, 11, Ришарлисон, 64
"Уотфорд": Гомес, Фемения, Зегелар, Бритос, Мариаппа, Кабазель, Хьюз, Клеверли, Дукуре, Ришарлисон, Грэй
"Вест Хэм Юнайтед": Харт, Сабалета, Крессвел, Рид, Огбонна, Ноубл, Куйяте, Обьянг, Лансини, Кэрролл, Арнаутович
Предупреждения: Кэрролл, 28, Бритос, 29, Арнаутович, 35, Обьянг, 41
12 тур
"Уотфорд" - "Вест Хэм Юнайтед" 2:0
Голы: Хьюз, 11, Ришарлисон, 64
"Уотфорд": Гомес, Фемения, Зегелар, Бритос, Мариаппа, Кабазель, Хьюз, Клеверли, Дукуре, Ришарлисон, Грэй
"Вест Хэм Юнайтед": Харт, Сабалета, Крессвел, Рид, Огбонна, Ноубл, Куйяте, Обьянг, Лансини, Кэрролл, Арнаутович
Предупреждения: Кэрролл, 28, Бритос, 29, Арнаутович, 35, Обьянг, 41
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