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"Уотфорд" одолел "Вест Хэм"

Чемпионат Англии

12 тур

"Уотфорд" - "Вест Хэм Юнайтед" 2:0

Голы: Хьюз, 11, Ришарлисон, 64

"Уотфорд": Гомес, Фемения, Зегелар, Бритос, Мариаппа, Кабазель, Хьюз, Клеверли, Дукуре, Ришарлисон, Грэй

"Вест Хэм Юнайтед": Харт, Сабалета, Крессвел, Рид, Огбонна, Ноубл, Куйяте, Обьянг, Лансини, Кэрролл, Арнаутович

Предупреждения: Кэрролл, 28, Бритос, 29, Арнаутович, 35, Обьянг, 41
Теги: Уотфорд Вест Хэм
Сегодня, 21:04
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