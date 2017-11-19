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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Артем Дзюба снова отказался общаться с прессой, вспомнив про пирожки
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после матча 17-го тура чемпионата России против "Тосно" (5:0) снова отказался от общения с прессой, вновь вспомнив известную фразу Александра Рязанцева.
Аналогичным образом форвард ушел от общения с журналистами после матча 1/16 финала Кубка России против "Динамо" СПб (2:3 д.в.) и после матча группового турнира Лиги Европы против "Реал Сосьедад" (3:1).
Аналогичным образом форвард ушел от общения с журналистами после матча 1/16 финала Кубка России против "Динамо" СПб (2:3 д.в.) и после матча группового турнира Лиги Европы против "Реал Сосьедад" (3:1).
Даже забитый мяч не может разговорить Дзюбу. По классике - "пирожки" pic.twitter.com/Ag2Xgt4IDL— Egor Bychkov (@AlmaBlaugrana) November 19, 2017
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