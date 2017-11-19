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Артем Дзюба снова отказался общаться с прессой, вспомнив про пирожки

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после матча 17-го тура чемпионата России против "Тосно" (5:0) снова отказался от общения с прессой, вновь вспомнив известную фразу Александра Рязанцева.

Аналогичным образом форвард ушел от общения с журналистами после матча 1/16 финала Кубка России против "Динамо" СПб (2:3 д.в.) и после матча группового турнира Лиги Европы против "Реал Сосьедад" (3:1).

Теги: Дзюба Зенит
Сегодня, 21:24
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(1)
№5 Написал: Rasmuz (Сегодня, 21:46) #
  • -2
  •  (2)
online

Ему надоели пирожки, он перешел на шаурму и чебуреки.
Регистрация: 29.08.2017
№4 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 21:36) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
могли бы купить пирожки и встречать Дзюбу, а они с вопросами...
Регистрация: 20.07.2009
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:30) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
ну забил и забил
чего мучить игрока то?тупо бульварными шутками?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 21:29) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Может правда пирожки?))
Регистрация: 27.08.2008
№1 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 21:28) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Всё... теперь он "звезда"!
Интервью только по предварительной записи
Регистрация: 14.04.2008
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