Евгений Кафельников: 27-го ноября "Спартак" поставит на место "будущих" чемпионов

Олимпийский чемпион-2000 по теннису, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников считает, что красно-белые обыграют "Зенит" в домашнем матче 18-го тура чемпионата России."Ну мы поставим на место 27-го ноября "будущих" чемпионов России", - написал Кафельников в твиттере.