Опрос:

Новости партнеров

Евгений Кафельников: 27-го ноября "Спартак" поставит на место "будущих" чемпионов

Олимпийский чемпион-2000 по теннису, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников считает, что красно-белые обыграют "Зенит" в домашнем матче 18-го тура чемпионата России.

"Ну мы поставим на место 27-го ноября "будущих" чемпионов России", - написал Кафельников в твиттере.
Теги: Спартак Зенит
Сегодня, 21:30
Напечатать
14
(3)
№14 Написал: Шмайхель (Сегодня, 21:44) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну мы поставим на место 27-го ноября "будущих" чемпионов России", - написал Кафельников в твиттере.
Это Женя про газовых задротов?! Кто их вообще рассматривает в качестве претендента на титул ? Газо - сиплый лёша , только если..


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№13 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:42) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
без обид, а игра в ЛЧ?


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№12 Написал: bobovzenit Калининград (Сегодня, 21:42) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Опять начались свинячьи вы--ны. Видать очко ещё не зажило с прошлого матча . Через неделю и посмотрим что к чему. Только вот матчи показывают, что Зенит в любом состоянии дерёт эти красно-белые задницы...
Регистрация: 26.10.2016
№11 Написал: imaginary (Сегодня, 21:41) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Шмайхель
Цитата: imaginary
это только если Локо в Хабаровске проиграет
Быстро вы обсохли , неодимовые щеглы.

что?
Регистрация: 7.02.2010
№10 Написал: Шмайхель (Сегодня, 21:40) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: imaginary
это только если Локо в Хабаровске проиграет
Быстро вы обсохли , неодимовые щеглы.


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№9 Написал: нетрал (Сегодня, 21:38) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
кафель ...спа усиливает струю ....всех затопит...
Регистрация: 26.04.2017
№8 Написал: Tokio581 (Сегодня, 21:38) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Евгеша, как ты нас на первое место поставишь без просера локо
Регистрация: 18.04.2016
№7 Написал: den1577 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:38) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Уже нюхнул?))


--------------------
Футбол - это мужская война, в которой сражение - праздник, а победа - счастье!
Регистрация: 12.10.2012
№6 Написал: imaginary (Сегодня, 21:36) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Краснодар»
это только если Локо в Хабаровске проиграет
Регистрация: 7.02.2010
№5 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:35) #
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вафельников снова в ударе!
Регистрация: 23.08.2016
№4 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:34) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
помню перед игрой первого круга то же самое писал наркоман. как закончилось напомнить?
пускай орут. а мы будем готовится к игре


--------------------
у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№3 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 21:34) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вылез, болезный. Эх, Женя...
Регистрация: 9.11.2010
№2 Написал: Николай Богачев СПб (Сегодня, 21:33) #
  • +6
  •  (10)
online

Взрослый человек, а высказывается как подросток
Регистрация: 5.06.2015
№1 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 21:32) #
  • +9
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
ловите наркомана
Регистрация: 20.07.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.