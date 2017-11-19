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Станислав Черчесов: Кокорин усы не показал – уже хорошо

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире программы "После футбола" пошутил над Александром Кокориным. Форвард "Зенита" вышел в прямой эфир, где у него спросили, не хочет ли он что-нибудь спросить у Черчесова, который находился в студии.

"Вопросов нет. Большой привет Станиславу Саламовичу! Будем ждать наступающих игр. Жаль, больше нет игр в этом году с хорошими соперниками сборной", - сказал Кокорин.

"Усы не показал – уже хорошо. Значит, есть прогресс у нас в отношениях", - заявил Черчесов.
Теги: Черчесов Кокорин
Сегодня, 22:03
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