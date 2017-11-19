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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Леонардо Бонуччи: "Милан" играет слишком предсказуемо в атаке
Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи прокомментировал поражение от "Наполи" (1:2) в матче 13-го тура чемпионата Италии.
"Мы разочарованы, прежде всего, из-за игры во втором тайме, когда много атаковали. До перерыва под прессингом "Наполи" мы наносили только дальние удары. Нам нужно расти с точки зрения характера. "Милан" играет слишком предсказуемо в атаке, которые не могут взломать оборону команды уровня "Наполи", - приводит слова футболиста Mediaset Premium.
"Мы разочарованы, прежде всего, из-за игры во втором тайме, когда много атаковали. До перерыва под прессингом "Наполи" мы наносили только дальние удары. Нам нужно расти с точки зрения характера. "Милан" играет слишком предсказуемо в атаке, которые не могут взломать оборону команды уровня "Наполи", - приводит слова футболиста Mediaset Premium.
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