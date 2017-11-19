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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Серхио Рамос: я бы тысячу раз истек кровью за эмблему "Реала"
Капитан "Реала" Серхио Рамос прокомментировал травму носа, которую он получил в матче чемпионата Испании с "Атлетико" (0:0).
"Я бы тысячу раз истек кровью за эту эмблему и за эту футболку. Спасибо за поддержку. Я скоро вернусь", – написал Рамос.
"Я бы тысячу раз истек кровью за эту эмблему и за эту футболку. Спасибо за поддержку. Я скоро вернусь", – написал Рамос.
Volver?a a sangrar una y mil veces m?s por este escudo y esta camiseta.— Sergio Ramos (@SergioRamos) November 19, 2017
Gracias a todos por el cari?o y apoyo. En nada, de vuelta.
I would bleed a thousand times for this badge and this shirt.
Thanks for your support. I'll be back in no time.#HalaMadrid pic.twitter.com/mCcNxoSfGV
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