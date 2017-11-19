Серхио Рамос: я бы тысячу раз истек кровью за эмблему "Реала"

Volver?a a sangrar una y mil veces m?s por este escudo y esta camiseta.

Gracias a todos por el cari?o y apoyo. En nada, de vuelta.

I would bleed a thousand times for this badge and this shirt.

Thanks for your support. I'll be back in no time.#HalaMadrid pic.twitter.com/mCcNxoSfGV — Sergio Ramos (@SergioRamos) November 19, 2017

Капитан "Реала" Серхио Рамос прокомментировал травму носа, которую он получил в матче чемпионата Испании с "Атлетико" (0:0)."Я бы тысячу раз истек кровью за эту эмблему и за эту футболку. Спасибо за поддержку. Я скоро вернусь", – написал Рамос.