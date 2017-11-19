Опрос:

Новости партнеров

Серхио Рамос: я бы тысячу раз истек кровью за эмблему "Реала"

Капитан "Реала" Серхио Рамос прокомментировал травму носа, которую он получил в матче чемпионата Испании с "Атлетико" (0:0).

"Я бы тысячу раз истек кровью за эту эмблему и за эту футболку. Спасибо за поддержку. Я скоро вернусь", – написал Рамос.

Теги: Рамос Реал
Сегодня, 23:43
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.