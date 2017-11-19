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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Вердер" одержал победу над "Ганновером"
Чемпионат Германии
12 тур
"Вердер" - "Ганновер-96" 4:0
Голы: Бартельс, 39, Крузе, 55, 59, 78
"Вердер": Павленка, Селасси, Аугустинсон, Мойсандер, Баргфреде (Гондорф, 71), Велькович, Эггештайн, Делейни, Юнузович (Бельфодиль, 82), Бартельс, Крузе (Кайнц, 88)
"Ганновер-96": Эссер, Зорг, Альборноз, Хюбнер, Сане, Швеглер, Майер (Бебу, 58), Бакалорц, Клаус, Жонатас (Шмидебах, 74), Харник (Фуллкруг, 74)
Предупреждения: Хюбнер, 81
12 тур
"Вердер" - "Ганновер-96" 4:0
Голы: Бартельс, 39, Крузе, 55, 59, 78
"Вердер": Павленка, Селасси, Аугустинсон, Мойсандер, Баргфреде (Гондорф, 71), Велькович, Эггештайн, Делейни, Юнузович (Бельфодиль, 82), Бартельс, Крузе (Кайнц, 88)
"Ганновер-96": Эссер, Зорг, Альборноз, Хюбнер, Сане, Швеглер, Майер (Бебу, 58), Бакалорц, Клаус, Жонатас (Шмидебах, 74), Харник (Фуллкруг, 74)
Предупреждения: Хюбнер, 81
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