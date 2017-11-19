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"Вердер" одержал победу над "Ганновером"

Чемпионат Германии

12 тур

"Вердер" - "Ганновер-96" 4:0

Голы: Бартельс, 39, Крузе, 55, 59, 78

"Вердер": Павленка, Селасси, Аугустинсон, Мойсандер, Баргфреде (Гондорф, 71), Велькович, Эггештайн, Делейни, Юнузович (Бельфодиль, 82), Бартельс, Крузе (Кайнц, 88)

"Ганновер-96": Эссер, Зорг, Альборноз, Хюбнер, Сане, Швеглер, Майер (Бебу, 58), Бакалорц, Клаус, Жонатас (Шмидебах, 74), Харник (Фуллкруг, 74)

Предупреждения: Хюбнер, 81
Теги: Вердер Ганновер
Сегодня, 23:49
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