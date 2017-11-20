Сергей Семак: "Урал" – крепкая команда, которая очень редко проигрывает

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:49
"Вердер" одержал победу над "Ганновером"
"Вердер" одержал победу над "Ганновером"
Вчера, 23:16
Артем Дзюба провёл сотый матч за "Зенит" (2)
Артем Дзюба провёл сотый матч за "Зенит" (2)
Вчера, 22:32
Георгий Джикия: Ананидзе вернулся править (4)
Георгий Джикия: Ананидзе вернулся править (4)
Вчера, 22:12
Далер Кузяев: круг почёта нас вдохновил (1)
Далер Кузяев: круг почёта нас вдохновил (1)
Вчера, 22:08
Евгений Марков: сам отказался приезжать на просмотр в ЦСКА (1)
Евгений Марков: сам отказался приезжать на просмотр в ЦСКА (1)
Вчера, 21:28
Роберто Манчини: это был нелегкий матч, особенно в первом тайме (1)
Роберто Манчини: это был нелегкий матч, особенно в первом тайме (1)
Вчера, 21:05
В контракте Моуринью с "МЮ" есть отступные 20 млн фунтов (1)
В контракте Моуринью с "МЮ" есть отступные 20 млн фунтов (1)
Вчера, 21:04
"Уотфорд" одолел "Вест Хэм"
"Уотфорд" одолел "Вест Хэм"
Вчера, 21:04
Михаил Вилков, вероятно, будет судить матч "Спартак" – "Зенит" (35)
Михаил Вилков, вероятно, будет судить матч "Спартак" – "Зенит" (35)
Вчера, 20:56
"Зенит" в дерби со счетом 5:0 разгромил "Тосно" (80)
"Зенит" в дерби со счетом 5:0 разгромил "Тосно" (80)
Вчера, 20:23
"Валенсия" взяла верх над "Эспаньолом" (1)
"Валенсия" взяла верх над "Эспаньолом" (1)
Вчера, 20:10
До антирекорда "Зениту" не хватило пяти секунд (4)
До антирекорда "Зениту" не хватило пяти секунд (4)
Вчера, 19:50
"Шальке" обыграл "Гамбург" и вышел на 2-е место
"Шальке" обыграл "Гамбург" и вышел на 2-е место
Вчера, 19:28
Леонид Кучук : "Ростов" хочет выйти из этой ямы (1)
Леонид Кучук : "Ростов" хочет выйти из этой ямы (1)
Вчера, 19:14
Леонид Кучук: могли и выиграть, и проиграть
Леонид Кучук: могли и выиграть, и проиграть
Вчера, 19:13
Гаджи Гаджиев: наверное, закономерный результат (1)
Гаджи Гаджиев: наверное, закономерный результат (1)
Вчера, 19:11
Сергей Фурсенко: "Зенит" будет чемпионом (49)
Сергей Фурсенко: "Зенит" будет чемпионом (49)
Вчера, 19:10
Юрий Сёмин: "Локомотив" не боится лететь в Хабаровск
Юрий Сёмин: "Локомотив" не боится лететь в Хабаровск
Вчера, 18:35
Не в своей стихии. Защитники «Ростова» и «Амкара» не забили пенальти в безголевом матче (1)
Не в своей стихии. Защитники «Ростова» и «Амкара» не забили пенальти в безголевом матче (1)
Вчера, 18:28
Владимир Федотов: футболисты "Оренбурга" показали, что могут играть в содержательный футбол и получать удовольствие (1)
Владимир Федотов: футболисты "Оренбурга" показали, что могут играть в содержательный футбол и получать удовольствие (1)
Вчера, 18:25
Андрей Аршавин: в "Зенит" меня уже не пригласят (5)
Андрей Аршавин: в "Зенит" меня уже не пригласят (5)
Вчера, 18:22
"Ростов" и "Амкар" голов не забили (6)
"Ростов" и "Амкар" голов не забили (6)
Вчера, 18:01
"Зенит" - Тосно": стартовые составы команд (17)
"Зенит" - Тосно": стартовые составы команд (17)
Вчера, 17:05
Все билеты на матч "Зенит" - "Тосно" проданы (2)
Все билеты на матч "Зенит" - "Тосно" проданы (2)
Вчера, 16:42
Вадим Скрипченко: пока игра была равной, у "Анжи" были моменты, но одна ошибка привела к голу (2)
Вадим Скрипченко: пока игра была равной, у "Анжи" были моменты, но одна ошибка привела к голу (2)
Сергей Семак: "Урал" – крепкая команда, которая очень редко проигрывает
Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после матча 17-го тура чемпионата России против "Урала" (2:0) отметил, что уральцы – крепкая команда, которая очень редко проигрывает.
– Хорошая игра в исполнении нашей команды, особенно первые полчаса, активно играли, создали большое количество голевых моментов, – сказал Семак. – Обидно, что в первом тайме забили всего один мяч, но хорошо, что довели игру до логического завершения. Ребята создают моменты, забивают. Хорошо, что не пропустили, хотя любой несчастный случай возникает из-за микроошибок. Заслуженная победа, с чем и поздравляю команду. "Урал" – крепкая команда, которая очень редко проигрывает.
– Как пережили отсутствие Игбуна, было ли место Игбунозависимости?
Существование зависимости – не лучший момент, но Игбун – ключевой игрок, его потеря сказывается на наших действиях. Это очень хороший футболист, который естественно нужен нашей команде. Но до игры я сказал, что это шанс для других показать себя.
– Кротов заслужил еще одно появление в стартовом составе?
– Посмотрим, есть неделя, чтобы подготовиться к следующей игре. Сегодня забил замечательный гол, но дело не только в этом, ведь еще и совершает полезные действия для команды. Сыграл просто здорово.
– Когда ждать Ванека?
– В этом году он уже не сыграет, сейчас начнется восстановительный курс. Все за него переживаем, желаем скорейшего выздоровления. В этой победе есть также его заслуга, мы – одна команда, которая делает общее дело.
– Позади 17 туров, какие задачи ставите на оставшуюся часть сезона?
– Мы закончили первый круг хорошо, а дальше нам нужно улучшать и развивать свою игру. Итоговое место будет зависеть от качества игры. Не бывает такого, чтобы команда находится не на заслуженном месте, бывают плохие или хорошие отрезки, но в конце будем на том месте, на которое наработали.
"Спорт-Экспресс"
– Хорошая игра в исполнении нашей команды, особенно первые полчаса, активно играли, создали большое количество голевых моментов, – сказал Семак. – Обидно, что в первом тайме забили всего один мяч, но хорошо, что довели игру до логического завершения. Ребята создают моменты, забивают. Хорошо, что не пропустили, хотя любой несчастный случай возникает из-за микроошибок. Заслуженная победа, с чем и поздравляю команду. "Урал" – крепкая команда, которая очень редко проигрывает.
– Как пережили отсутствие Игбуна, было ли место Игбунозависимости?
Существование зависимости – не лучший момент, но Игбун – ключевой игрок, его потеря сказывается на наших действиях. Это очень хороший футболист, который естественно нужен нашей команде. Но до игры я сказал, что это шанс для других показать себя.
– Кротов заслужил еще одно появление в стартовом составе?
– Посмотрим, есть неделя, чтобы подготовиться к следующей игре. Сегодня забил замечательный гол, но дело не только в этом, ведь еще и совершает полезные действия для команды. Сыграл просто здорово.
– Когда ждать Ванека?
– В этом году он уже не сыграет, сейчас начнется восстановительный курс. Все за него переживаем, желаем скорейшего выздоровления. В этой победе есть также его заслуга, мы – одна команда, которая делает общее дело.
– Позади 17 туров, какие задачи ставите на оставшуюся часть сезона?
– Мы закончили первый круг хорошо, а дальше нам нужно улучшать и развивать свою игру. Итоговое место будет зависеть от качества игры. Не бывает такого, чтобы команда находится не на заслуженном месте, бывают плохие или хорошие отрезки, но в конце будем на том месте, на которое наработали.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.