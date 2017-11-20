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Антон Миранчук: про Хабаровск пока не думаем, главное – Лига Европы

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук дал оценку победе над "Анжи" (1:0) в матче чемпионата России.

– Ты отдал очередную голевую передачу. Учитесь у великих?

– Самое главное, чтобы это приносило пользу команде. Мне еще нужно прибавлять в игре.

– Леша не в первый раз забивает с ваших передач в этом сезоне. Братская атака – секретное оружие "Локомотива"?

– Теперь нужно, чтобы я забил с его передачи. Он все отдает, а я не могу использовать свои моменты.

– Впереди матч с "Копенгагеном", затем перелет в Хабаровск.

– Лига Европы очень важна. Нужно отдать все силы. Очень хочется пройти дальше и сыграть с топ-клубами. Про Хабаровск пока не думаем, главное – Лига Европы, - передает слова футболиста "СЭ".
Теги: Миранчук Ан. Локомотив
Сегодня, 06:45
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