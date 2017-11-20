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Серхио Рамосу не потребуется операция после травмы носа

Защитнику "Реала" Серхио Рамосу не потребуется операция из-за сломанного носа, передает "Газета.Ru" со ссылкой на Marca.

Сообщается, что испанец вернется в строй через десять дней. Рамос будет играть в защитной маске.
Теги: Рамос Реал
Сегодня, 06:59
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