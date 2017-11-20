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Марек Сухи: Митрюшкин принял правильное решение перейти в "Сьон"

Капитан "Базеля" Марек Сухи высказал мнение по поводу игры российско вратаря "Сьона" Антона Митрюшкина.

"У Антона здесь все складывается отлично. Самое главное - он имеет достаточное количество игрового времени. Поэтому я думаю, что он принял правильное решение перейти в "Сьон".

Здесь он растет в профессиональном плане. Уверен, у него все получится", - цитируют Сухи "Известия".
Теги: Сухи Митрюшкин
Сегодня, 07:28
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