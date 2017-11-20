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Квинси Промес посетил концерт рэпера L'One (видео)

Нападающий "Спартака" Квинси Промес посетил концерт рэпера L'One в московском "Крокус Сити Холл". Голландский форвард опубликовал видео с пометкой "BOMBA".

Теги: Промес
Сегодня, 07:35
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