Сергей Паршивлюк: "Ростову" очень хочется вновь почувствовать вкус победы

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк высказался после ничьей с "Амкаром" (0:0) в рамках 17-го тура чемпионата России.- Было бы приятнее, если заработали бы 3 очка. Но настроение немного приподнялось.- Если судить по незабитым пенальти, то закономерен. По игре у нас было больше моментов, к примеру, попадание Гацкана в перекладину. Последнее слово в матче было все же за "Амкаром", но они не реализовали свой момент. В какой-то степени мы должны быть довольны одним очком.- В перерыве мы сделали нужные корректировки и изменения в игре. Сегодня у нас были подходы, были моменты, был пенальти. По качеству футбола эта игра гораздо лучше предыдущей. На мой взгляд, матч в Грозном стал худшим в сезоне.Сегодня же нам было важно одержать победу с точки зрения турнирного положения, но не получилось. Уже сейчас все мысли о предстоящей игре против "Анжи". Мы давно не выигрывали. Очень хочется вновь почувствовать вкус победы, - сказал Паршивлюк.