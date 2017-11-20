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Игорь Семшов: "Арсенал" не смущают разговоры о еврокубках

Тренер "Арсенала" Игорь Семшов поделился впечатлениями от домашнего матча 17-го тура РФПЛ с "Рубином" (0:0).

"Игра получилась вязкая, тяжёлая и нервная. Во втором тайме мы действовали лучше, чем в первом. Но в целом результат по игре. Немного удивило неидеальное качество судейства, когда рефери прощал игроков "Рубина", а наших наказывал. Удар локтем в голову Григалаве вообще не заметил.

Хотя "Рубин" тактически обученная команда, при подготовке к игре мы всегда отталкиваемся от себя. Как сами будем действовать, такой и будет результат. Конечно, мы разбирали соперника и знали, где его сильные и слабые стороны, но не смогли забить. Будем готовиться к следующему матчу. Мы действуем именно по такому принципу: идём от игры к игре. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, поэтому разговоры о еврокубках нас не смущают. Конечно, было бы неплохо туда попасть. Но все понимают, что для этого надо трудиться, а весной посмотрим, какое место в итоге мы займём.

Надо сказать, что за последний год с приходом нового руководства "Арсенал" сделал большой шаг вперёд в организационном плане. В инфраструктуре клуба наведён порядок. У игроков нет никаких бытовых проблем. Мне есть с чем сравнивать, думаю, сейчас в плане организации и подхода к делу тульский "Арсенал" входит в пятёрку лучших клубов страны.

Конечно, много значит поддержка региональных властей во главе с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Плюс Тула очень футбольный город. В этом смысле она напоминает Европу, где на стадион ходят семьями. Футболисты ценят такое отношение, это придает дополнительную мотивацию и заставляет выкладываться на поле. Здесь есть все условия для того, чтобы получить стабильный клуб, который будет бороться за медали нашего чемпионата. Уже сейчас за короткое время в этом плане сделано очень многое", - передает слова Семшова "Чемпионат".
Теги: Арсенал Тула Семшов
Сегодня, 08:42
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