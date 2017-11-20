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Губернатор: у двух игроков "Зенита" зарплата больше, чем у всего "Тосно"

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко высказался относительно игры 17-го тура премьер-лиги между "Тосно" и "Зенитом" (0:5).

"Это как входить в клетку с раненым тигром. До сегодняшней игры "Зенит" много критиковали. Им было некуда отступать, они борются за чемпионство, а последние три недели были неудачными.

Вроде дошло до разговоров об отставке Манчини. Так что им хоть как, но надо было победить, причем не просто мячик попинать, а сделать это уверенно.

Два игрока "Зенита" получают зарплату больше, чем весь "Тосно". На одном энтузиазме не попрешь", – передает слова Дрозденко 47news.
Теги: Тосно Зенит
Сегодня, 08:45
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(2)
№6 Написал: vladgrig Москва (Сегодня, 10:41) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ну вот вопрос? Почему деньги на зарплату всего Зенита идут из карманов налогоплательщиков,не как у Спартака-из кармана Федуна у Краснодара из кармана Галицкого и далее по списку? Может быть цены на бензин и ставят рекорды России ?Ох америкосы не правы когда называют нашу страну "бензоколонкой" Думаю,что если затраты" народного достояния"на Зенит и стадион положить в бюджет страны то несколько лет бензин был бесплатным! А преступники должны сидеть в тюрьме!!!
Регистрация: 12.05.2006
№5 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 10:08) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Я так понимаю после этого дерби.. жизнь наладилось..
Регистрация: 22.05.2015
№4 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 10:06) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Свинные ,вот от вас тут больше всех говна. А самим то не стыдно что скатали откровеный договорняк в Туле, в последнем туре в прошлом сезоне?
Регистрация: 17.05.2013
№3 Написал: Батька (Сегодня, 09:13) #
  • +1
  •  (15)

Только Спартак забил 3 Уфе и 4 Краснодару ...оторвался по забитым от всех ....естественно тосно надо было пятеру пропустить !! Зенит же самый самый должен быть и в атаке и по очкам и по зарплатам !!!
Регистрация: 9.09.2016
№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 09:07) #
  • 0
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
За этот откровенный слив финансовое положение улучшилось?

Тосно с утра у кассы..поправили "бюджет" за счёт вчерашней игры.

Цитата: МАРТ
Цитата: Сибирячок
За этот откровенный слив финансовое положение улучшилось?

Тосно с утра у кассы..поправили "бюджет" за счёт вчерашней игры.

4 и 5 голы, Юрченко чуть ли не в другую сторону ложился
Регистрация: 6.09.2013
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:03) #
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  •  (18)
online
Болеет за:
«Сибирь»
За этот откровенный слив финансовое положение улучшилось?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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