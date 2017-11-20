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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Фернандо Риксен побывал на матче "Рейнджерс" в инвалидном кресле
Экс-хавбек "Зенита" и "Рейнджерс" Фернандо Риксен побывал на домашней арене клуба из Глазго перед матчем 14-го тура чемпионата Шотландии с "Гамильтон Академикал" (0:2).
Риксен прибыл в инвалидном кресле в сопровождении своего близкого друга - голландского журналиста Винсента Де Вриса. Около стадиона его встречали несколько сотен болельщиков, наградившие Фернандо овациями.
На второй минуте игры Риксена вывезли на поле, где его поприветствовали уже около 50 тысяч болельщиков. Именно под №2 Фернандо в течение шести лет защищал цвета "Рейнджерс".
Риксен в октябре 2013 года сообщил, что ему поставлен диагноз боковой амиотрофический склероз (медленно прогрессирующее заболевание центральной нервной системы, которое приводит к параличам и последующей атрофии мышц).
Чемпионат
Риксен прибыл в инвалидном кресле в сопровождении своего близкого друга - голландского журналиста Винсента Де Вриса. Около стадиона его встречали несколько сотен болельщиков, наградившие Фернандо овациями.
На второй минуте игры Риксена вывезли на поле, где его поприветствовали уже около 50 тысяч болельщиков. Именно под №2 Фернандо в течение шести лет защищал цвета "Рейнджерс".
Риксен в октябре 2013 года сообщил, что ему поставлен диагноз боковой амиотрофический склероз (медленно прогрессирующее заболевание центральной нервной системы, которое приводит к параличам и последующей атрофии мышц).
Чемпионат
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