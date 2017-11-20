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Александр Кержаков: сниму бутсы с гвоздя, если в Кингисеппе будет создана профессиональная команда

Бывший форвард "Зенита" и сборной России Александр Кержаков рассказал, что может вернуться в футбол.

- Можете ли вы точно назвать момент, когда поняли: мечта сыграть на ЧМ-2018 не осуществится, и пора вешать бутсы на гвоздь?

- Меня перестали вызывать в сборную из-за отсутствия игровой практики. Получить ее в "Зените", где после решения Виллаш-Боаша даже на базу допускать перестали, было невозможно. Попытка перезагрузить карьеру в "Цюрихе" тоже не увенчалась успехом. Мой шаг был вполне логичным и своевременным.

- Вариант, при котором вы снимите бутсы с гвоздя, возможен?

- Уже не раз говорил, что это возможно в одном случае: если в Кингисеппе будет создана профессиональная команда. За нее готов сыграть бесплатно. Только никаких предпосылок к созданию клуба нет.

- Сейчас вместе с Радимовым вы курируете систему подготовки резервов в "Зените". Какую карьеру в качестве спортивного менеджера хотите сделать?

- Моя цель - приносить пользу родному клубу. Сейчас занимаюсь самыми разными вопросами, и мне эта работа нравится. Она помогает реализовываться. Это самое лучшее, что можно было придумать после окончания карьеры профессионального футболиста.

- Видите себя в будущем спортивным директором уровня Сарсании?

- Константин был даже не профессионалом своего дела, ему это было дано свыше. Многому хотел у него научиться, но, увы, не успел. Мы даже говорили об этом с Константином. Безвременный уход Сарсании - потеря для всех нас, - передает слова Кержакова "Спорт уик-энд".
Теги: Кержаков
Сегодня, 09:22
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