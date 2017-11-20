Опрос:

Новости партнеров

Владимир Быстров: "Зенит" усиливали не под чемпионат России, он может выиграть и Лигу Европы

Полузащитник "Тосно" Владимир Быстров высказался о своем положении, прокомментировал состав "Зенита" и выступление в Лиге Европы.

"Руководство клуба приняло решение – не продлевать со мной контракт, который у меня закончился. Я играл там мало. Скорее всего – не подходил под тактическую схему. Поэтому ничего необычного в моем уходе не было.

Сезон я вообще начинал без клуба. Предложение от "Тосно" было наилучшим вариантом, самое главное, что я играю дома. "Тосно" – хорошая команда. Чем больше клубов в премьер-Лиге будет из нашего региона, тем лучше. Это создает конкуренцию и повышает интерес к футболу.

"Зенит" в стадии строительства, хотя команда очень сильная. Слышал разговоры о том, что сине-бело-голубые не до конца укрепились. Однако, если «Зенит» не укрепился, то что тогда говорить об остальных командах, которые никогда в жизни этого не делали. Там каждый игрок хорошего уровня. Не удивляет, что в команде очень мало питерских игроков, а чего удивляться, если их негде взять. Была бы возможность – взяли. Зато много аргентинцев. Впрочем, поживем – увидим. Если команда на будущий год будет играть в Лиге чемпионов, может это себя и оправдает.

Сине-бело-голубых усиливали не под чемпионат России, поэтому они обязаны далеко проходить и в Лиге Европы, в котором, правда, есть много команд хорошего уровня. "Арсенал", например. Однако "Зенит" точно не хуже остальных и ему по силам выиграть Лигу Европы. Впрочем, посмотрим еще, кто выйдет в этот турнир из Лиги чемпионов", – цитирует Быстрова "Спорт уик-энд".
Теги: Быстров Тосно Зенит
Сегодня, 09:50
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.