Владимир Быстров: "Зенит" усиливали не под чемпионат России, он может выиграть и Лигу Европы

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
09:22
Александр Кержаков: сниму бутсы с гвоздя, если в Кингисеппе будет создана профессиональная команда
Александр Кержаков: сниму бутсы с гвоздя, если в Кингисеппе будет создана профессиональная команда
Вчера, 23:49
"Вердер" одержал победу над "Ганновером"
"Вердер" одержал победу над "Ганновером"
Вчера, 23:43
Серхио Рамос: я бы тысячу раз истек кровью за эмблему "Реала" (1)
Серхио Рамос: я бы тысячу раз истек кровью за эмблему "Реала" (1)
Вчера, 23:16
Артем Дзюба провёл сотый матч за "Зенит" (3)
Артем Дзюба провёл сотый матч за "Зенит" (3)
Вчера, 22:32
Георгий Джикия: Ананидзе вернулся править (5)
Георгий Джикия: Ананидзе вернулся править (5)
Вчера, 22:12
Далер Кузяев: круг почёта нас вдохновил (1)
Далер Кузяев: круг почёта нас вдохновил (1)
Вчера, 22:08
Евгений Марков: сам отказался приезжать на просмотр в ЦСКА (1)
Евгений Марков: сам отказался приезжать на просмотр в ЦСКА (1)
Вчера, 21:28
Роберто Манчини: это был нелегкий матч, особенно в первом тайме (2)
Роберто Манчини: это был нелегкий матч, особенно в первом тайме (2)
Вчера, 21:05
В контракте Моуринью с "МЮ" есть отступные 20 млн фунтов (1)
В контракте Моуринью с "МЮ" есть отступные 20 млн фунтов (1)
Вчера, 21:04
"Уотфорд" одолел "Вест Хэм"
"Уотфорд" одолел "Вест Хэм"
Вчера, 21:04
Михаил Вилков, вероятно, будет судить матч "Спартак" – "Зенит" (36)
Михаил Вилков, вероятно, будет судить матч "Спартак" – "Зенит" (36)
Вчера, 20:56
"Зенит" в дерби со счетом 5:0 разгромил "Тосно" (81)
"Зенит" в дерби со счетом 5:0 разгромил "Тосно" (81)
Вчера, 20:23
"Валенсия" взяла верх над "Эспаньолом" (1)
"Валенсия" взяла верх над "Эспаньолом" (1)
Вчера, 20:10
До антирекорда "Зениту" не хватило пяти секунд (6)
До антирекорда "Зениту" не хватило пяти секунд (6)
Вчера, 19:50
"Шальке" обыграл "Гамбург" и вышел на 2-е место
"Шальке" обыграл "Гамбург" и вышел на 2-е место
Владимир Быстров: "Зенит" усиливали не под чемпионат России, он может выиграть и Лигу Европы
Полузащитник "Тосно" Владимир Быстров высказался о своем положении, прокомментировал состав "Зенита" и выступление в Лиге Европы.
"Руководство клуба приняло решение – не продлевать со мной контракт, который у меня закончился. Я играл там мало. Скорее всего – не подходил под тактическую схему. Поэтому ничего необычного в моем уходе не было.
Сезон я вообще начинал без клуба. Предложение от "Тосно" было наилучшим вариантом, самое главное, что я играю дома. "Тосно" – хорошая команда. Чем больше клубов в премьер-Лиге будет из нашего региона, тем лучше. Это создает конкуренцию и повышает интерес к футболу.
"Зенит" в стадии строительства, хотя команда очень сильная. Слышал разговоры о том, что сине-бело-голубые не до конца укрепились. Однако, если «Зенит» не укрепился, то что тогда говорить об остальных командах, которые никогда в жизни этого не делали. Там каждый игрок хорошего уровня. Не удивляет, что в команде очень мало питерских игроков, а чего удивляться, если их негде взять. Была бы возможность – взяли. Зато много аргентинцев. Впрочем, поживем – увидим. Если команда на будущий год будет играть в Лиге чемпионов, может это себя и оправдает.
Сине-бело-голубых усиливали не под чемпионат России, поэтому они обязаны далеко проходить и в Лиге Европы, в котором, правда, есть много команд хорошего уровня. "Арсенал", например. Однако "Зенит" точно не хуже остальных и ему по силам выиграть Лигу Европы. Впрочем, посмотрим еще, кто выйдет в этот турнир из Лиги чемпионов", – цитирует Быстрова "Спорт уик-энд".
"Руководство клуба приняло решение – не продлевать со мной контракт, который у меня закончился. Я играл там мало. Скорее всего – не подходил под тактическую схему. Поэтому ничего необычного в моем уходе не было.
Сезон я вообще начинал без клуба. Предложение от "Тосно" было наилучшим вариантом, самое главное, что я играю дома. "Тосно" – хорошая команда. Чем больше клубов в премьер-Лиге будет из нашего региона, тем лучше. Это создает конкуренцию и повышает интерес к футболу.
"Зенит" в стадии строительства, хотя команда очень сильная. Слышал разговоры о том, что сине-бело-голубые не до конца укрепились. Однако, если «Зенит» не укрепился, то что тогда говорить об остальных командах, которые никогда в жизни этого не делали. Там каждый игрок хорошего уровня. Не удивляет, что в команде очень мало питерских игроков, а чего удивляться, если их негде взять. Была бы возможность – взяли. Зато много аргентинцев. Впрочем, поживем – увидим. Если команда на будущий год будет играть в Лиге чемпионов, может это себя и оправдает.
Сине-бело-голубых усиливали не под чемпионат России, поэтому они обязаны далеко проходить и в Лиге Европы, в котором, правда, есть много команд хорошего уровня. "Арсенал", например. Однако "Зенит" точно не хуже остальных и ему по силам выиграть Лигу Европы. Впрочем, посмотрим еще, кто выйдет в этот турнир из Лиги чемпионов", – цитирует Быстрова "Спорт уик-энд".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.