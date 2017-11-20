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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Главный тренер "Гелиоса": мы - говно, других слов у меня нет
Главный тренер харьковского "Гелиоса" Сергей Сизихин после поражения от "Черкасского Днепра" (1:3) в матче первой лиги Украины раскритиковал игру своей команды.
"По сегодняшней игре могу сказать только одно. Наверное, не побоюсь этих слов: мы – говно. Других слов у меня нет. Сейчас был переломный момент, когда у нас еще были шансы бороться за поставленные задачи. Но, к сожалению, сегодняшняя игра...
Честно говоря, я даже не могу подобрать слова. Наверное, меня просто сплавили. То есть, меня и тренерский штаб. Потому что с таким отношением, как бы мы ни говорили, как бы мы ни стучали, что последняя игра очень важна, и, тем более, с турнирной точки зрения.
Более чем у половины команды заканчиваются контракты. Обсуждали они свои условия, разговаривали. Но... Не знаю, как такое может быть, то, что произошло сегодня.
Я никогда не боялся и всегда брал ответственность на себя. И сегодня я тоже осмелюсь это сделать. Все, что происходило на футбольном поле – беру всю ответственность на себя, и за то турнирное положение, в котором сейчас находимся", передает слова тренера пресс-служба "Гелиоса".
После 22-х туров команда занимает шестое место в турнирной таблице.
"По сегодняшней игре могу сказать только одно. Наверное, не побоюсь этих слов: мы – говно. Других слов у меня нет. Сейчас был переломный момент, когда у нас еще были шансы бороться за поставленные задачи. Но, к сожалению, сегодняшняя игра...
Честно говоря, я даже не могу подобрать слова. Наверное, меня просто сплавили. То есть, меня и тренерский штаб. Потому что с таким отношением, как бы мы ни говорили, как бы мы ни стучали, что последняя игра очень важна, и, тем более, с турнирной точки зрения.
Более чем у половины команды заканчиваются контракты. Обсуждали они свои условия, разговаривали. Но... Не знаю, как такое может быть, то, что произошло сегодня.
Я никогда не боялся и всегда брал ответственность на себя. И сегодня я тоже осмелюсь это сделать. Все, что происходило на футбольном поле – беру всю ответственность на себя, и за то турнирное положение, в котором сейчас находимся", передает слова тренера пресс-служба "Гелиоса".
После 22-х туров команда занимает шестое место в турнирной таблице.
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