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На севере Москвы ограничат движение на время проведения матча ЦСКА - "Бенфика"

В северном административном округе Москвы будут введены транспортные ограничения на время проведения матча Лиги чемпионов ЦСКА - "Бенфика". Встреча состоится 22 ноября, начало - в 20:00 мск.

"В среду, 22 ноября, с 18:00 до 23:00 движение транспортных средств будет ограничено на участке проезда Березовой рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда и на участке 3-й Песчаной улицы от улицы Куусинена до 2-й Песчаной улицы", - сообщил представитель пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Интерфакс
Теги: ЦСКА
Сегодня, 10:36
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