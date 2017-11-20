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Горан Чаушич: тульские болельщики реально одни из лучших в России

Полузащитник тульского "Арсенала" Горан Чаушич отметил болельщиков команды и сравнил чемпионат России с первенствами Турции и Испании.

"Тульских болельщиков нужно отметить! На каждой домашней игре они создают особенную атмосферу. Они реально одни из лучших болельщиков в России! Да, на улице узнают, но ведут себя тактично - просят сфотографироваться или дать автограф. Границ дозволенного не переходят.

Я обратил внимание, что на домашних матчах на трибуне болельщики вывешивают флаг Сербии. Точно не знаю, кто вывешивает флаг. Но после матча с ЦСКА я подарил этим фанатам футболку.

Если проводить параллели, можно сказать, что между чемпионатами России и Турции много общего - они сложные с большими затратами физических сил. Для меня испанская Ла Лига выше остальных. Сербский чемпионат немного ниже, чем в России", - цитирует Чаушича "Слобода".
Теги: Арсенал Тула
Сегодня, 10:52
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