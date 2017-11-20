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Рашид Рахимов: Месси не выполняет такой объем работы, как Кокорин

Российский тренер Рашид Рахимов прокомментировал игру "Зенита" в домашнем матче 17-го тура РФПЛ с "Тосно".

"Я бы сказал, что целостности все равно еще не видно в игре "Зенита". Но сегодня очень важно было одержать победу, забить голы. В первом тайме "Зенит" реализовал пенальти, но преимущества большого не ощущалось, приходилось нелегко. Игра поменялась, и соперник раскрылся только после того, как был забит второй мяч. Тогда уже у "Зенита" появились неплохие комбинации - стало больше свободных зон. Ну а после третьего мяча "Тосно" доигрывал встречу в расстроенном состоянии.

Что касается гола Кокорина, то очень важную роль сыграло открывание Дзюбы в этой атаке. Кокорин пробросил себе мяч, набрал скорость. На такой скорости ему хватило одного движения, чтобы уйти от Дугалича. Казаев не стал фолить, сбивать, и Буйволов не стал трогать Кокорина. Игроки "Тосно" не смогли друг друга подстраховать - ведь они еще должны были держать в поле зрения Дзюбу.

Получилось в стиле Месси? (смеётся) Думаю, такие параллели проводить не нужно. Всё-таки Месси играет в совершенно другой футбол. Месси не выполняет такой объём работы, какой сейчас выполняет Кокорин. Аргентинец от неё освобождён, знает, какую ему позицию занимать, знает, когда нужно взорваться. По игре "Зенита" мы видим, что от оборонительной работы не освобождён никто. Все отрабатывают в обороне", - цитирует Рахимова "Спорт уик-энд".
Теги: Рахимов Зенит
Сегодня, 10:57
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(2)
№5 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 12:45) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Месси Талант.. Кокорин талант, но Российского разлива..с доливкой воды.
Регистрация: 6.09.2013
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 12:41) #
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Болеет за:
«Зенит»
шо ещё за Месси такой?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№3 Написал: nofrills Mih (Сегодня, 12:32) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Динамо» М
ну и какой смысл менять рахимова на другого рахимова, если он такое несет ?
Регистрация: 18.11.2017
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:22) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Один не стал фолить, второй не стал трогать, третий не стал бежать - вот и весь Кокорин.
Месси, ясен перец, в такой ситуации просто отдал бы мяч соперникам.

Мне жалко специалистов, которые видят всю фальшь этой игры, но приходится изворачиваться и нести полную ахинею про гений Кокорина. Б л я, довели наш футбол до маразма эти бомжи.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 11:26) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Месси не выполняет такой объём работы, какой сейчас выполняет Кокорин
.
Поэтому Месси и не играет в Зените smile


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SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008
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