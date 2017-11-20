Опрос:

Новости партнеров

Лайонел Адамс: тяжело в 17 лет с Березуцкими и Игнашевичем конкурировать

Воспитанник ЦСКА защитник Лайонел Адамс, ныне выступающий за "Серседу" в третьем испанском дивизионе, высказал свои мысли о пребывании в стане армейцев.

"На сборах основы впечатлило профессиональное отношение людей к игре и к себе. Дедовщины не было, всё дружелюбно. Ошибся – подскажут, помогут. Легионеры были высочайшего класса – Думбия, Муса, Секу, Хонда.

Я с молодыми держался - Сердер Сердеров, Петя Тен, Костя Базелюк, Семён Федотов. Из обоймы больше общался с Жорой Щенниковым и Пашей Мамаевым. Алан Дзагоев – очень хороший парень.

Я объективно до этого уровня недотягивал – поэтому всё сборами и закончилось. Тяжело в 17 лет с Березуцкими и Игнашевичем конкурировать", - передает слова Адамса "Чемпионат".
Теги: ЦСКА
Сегодня, 11:27
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.