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"Марибор" взял 20 игроков на матч со "Спартаком"

"Марибор" вылетел в Москву на матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов со "Спартаком". Словенцы отправились в составе 20-ти игроков.

Вратари: Ясмин Ханданович, Марко Обрадович;

защитники: Альяж Цотман, Марко Шулер, Жан-Клод Биллонг, Митя Вилер, Мартин Милец, Матей Палчич;

полузащитники: Марван Каба, Блаж Врховец, Алекс Пихлер, Амир Дервишевич, Дамьян Бохар, Валон Ахмеди, Дино Хотич, Даре Вршич;

нападающие: Грегор Байде, Мартин Крамарич, Маркос Таварес и Ясмин Мешанович.

Игра состоится завтра, 21 ноября и начнется в 20.00 мск.
Теги: Марибор
Сегодня, 11:56
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(0)
№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 12:40) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
ВЕРИМ!!!

в ИУДУ?
Регистрация: 6.09.2013
№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 12:06) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
ВЕРИМ!!!
Регистрация: 17.05.2013
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