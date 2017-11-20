"Марибор" взял 20 игроков на матч со "Спартаком"

"Марибор" вылетел в Москву на матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов со "Спартаком". Словенцы отправились в составе 20-ти игроков.Вратари: Ясмин Ханданович, Марко Обрадович;защитники: Альяж Цотман, Марко Шулер, Жан-Клод Биллонг, Митя Вилер, Мартин Милец, Матей Палчич;полузащитники: Марван Каба, Блаж Врховец, Алекс Пихлер, Амир Дервишевич, Дамьян Бохар, Валон Ахмеди, Дино Хотич, Даре Вршич;нападающие: Грегор Байде, Мартин Крамарич, Маркос Таварес и Ясмин Мешанович.Игра состоится завтра, 21 ноября и начнется в 20.00 мск.