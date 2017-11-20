Георгий Джикия продлил контракт со "Спартаком" до 2022 года

Кому хорошую новость? У нас такая есть! ?



Сегодня 23-летний защитник красно-белых Георгий Джикия продлил трудовой договор с нашим клубом до 31 мая 2022 года.



?? https://t.co/vTD4Ra60ZV pic.twitter.com/VCLqSc4bxu