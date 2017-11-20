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Георгий Джикия продлил контракт со "Спартаком" до 2022 года

Защитник сборной России Георгий Джикия продлил контракт со "Спартаком".

Новое соглашение с 23-летним футболистом рассчитано до 31 мая 2022 года, передает пресс-служба красно-белых.


Теги: Джикия Спартак
Сегодня, 12:52
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№3 Написал: Поло (Сегодня, 12:56) #
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Если продавать, то за дорого)
Регистрация: 23.03.2017
№2 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 12:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
В отличи от проститутки Дзююю продавшейся бомжам, Джикия повел себя как подобает настоящему мужику и не повелся на деньги бомжей а подписал контракт с Народным Великим и Могучим!!! Мои поздравления Джикии и болельщикам!!!! С каждой игрой мы сильнее!!!
Регистрация: 23.01.2012
№1 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 12:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
отлично.
Регистрация: 21.12.2010
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