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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Георгий Джикия продлил контракт со "Спартаком" до 2022 года
Защитник сборной России Георгий Джикия продлил контракт со "Спартаком".
Новое соглашение с 23-летним футболистом рассчитано до 31 мая 2022 года, передает пресс-служба красно-белых.
Новое соглашение с 23-летним футболистом рассчитано до 31 мая 2022 года, передает пресс-служба красно-белых.
Кому хорошую новость? У нас такая есть! ?— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) November 20, 2017
Сегодня 23-летний защитник красно-белых Георгий Джикия продлил трудовой договор с нашим клубом до 31 мая 2022 года.
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