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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Артем Ребров: нужно побеждать "Марибор", а потом спокойно сыграть на "Энфилде"
Вратарь "Спартака" Артём Ребров высказался относительно предстоящего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Марибором".
— Вообще, мне кажется, мы достойно выступаем. И "Ливерпулю" не уступили дома, "Севилью "крупно переиграли. Дай бог выйдем в плей-офф. Но и по истечении четырех игр могу сказать: выглядим неплохо. Сейчас нужно думать о встрече со словенцами, нужно побеждать. А потом спокойно сыграть с "Ливерпулем". Да, на "Энфилде" будет сложно: там все и решится. В матчах с испанцами дома и в гостях и в московской игре с англичанами мы показали, что можем бороться. Почему нет? Не надо бояться.
— Во вторник вам предстоит сыграть с "Марибором". Чего ждете от соперников, после того как в гостях их победить не удалось?
— Понятно, что вначале в Словении мы испытывали какой-то дискомфорт, потому что давно не играли в Лиге чемпионов. Но потом успокоились. Сомневаюсь, что "Марибор" в Москве сыграет в открытый футбол. Думаю, все-таки словенцы сконцентрируются на обороне и будут ждать своего шанса на контратаках. Как известно, нам в таких играх приходится непросто. С "Ливерпулем" и "Севильей" было легче в плане того, что эти команды бежали вперед. И это мы могли действовать на контратаках. Нам нужно играть в свой футбол. Тогда все будет хорошо.
ФК "Спартак" Москва
— Вообще, мне кажется, мы достойно выступаем. И "Ливерпулю" не уступили дома, "Севилью "крупно переиграли. Дай бог выйдем в плей-офф. Но и по истечении четырех игр могу сказать: выглядим неплохо. Сейчас нужно думать о встрече со словенцами, нужно побеждать. А потом спокойно сыграть с "Ливерпулем". Да, на "Энфилде" будет сложно: там все и решится. В матчах с испанцами дома и в гостях и в московской игре с англичанами мы показали, что можем бороться. Почему нет? Не надо бояться.
— Во вторник вам предстоит сыграть с "Марибором". Чего ждете от соперников, после того как в гостях их победить не удалось?
— Понятно, что вначале в Словении мы испытывали какой-то дискомфорт, потому что давно не играли в Лиге чемпионов. Но потом успокоились. Сомневаюсь, что "Марибор" в Москве сыграет в открытый футбол. Думаю, все-таки словенцы сконцентрируются на обороне и будут ждать своего шанса на контратаках. Как известно, нам в таких играх приходится непросто. С "Ливерпулем" и "Севильей" было легче в плане того, что эти команды бежали вперед. И это мы могли действовать на контратаках. Нам нужно играть в свой футбол. Тогда все будет хорошо.
ФК "Спартак" Москва
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