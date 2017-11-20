Опрос:

Новости партнеров

Хосеп Гвардиола: если мои игроки станут самодовольными, я их убью

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что контролирует своих игроков, чтобы они не задирали нос.

"Самодовольство - это то, чего не произойдет с моими футболистами. Этого не будет, пока я их тренер. Если они проявят признаки самодовольства, я убью их.

Возможно, кто-то и сможет нас обыграть, но я вижу у своих парней желание владеть мячом и играть", - передает слова Гвардиолы Goal.com.
Теги: Гвардиола Манчестер Сити
Сегодня, 13:09
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.