Хосеп Гвардиола: если мои игроки станут самодовольными, я их убью

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что контролирует своих игроков, чтобы они не задирали нос."Самодовольство - это то, чего не произойдет с моими футболистами. Этого не будет, пока я их тренер. Если они проявят признаки самодовольства, я убью их.Возможно, кто-то и сможет нас обыграть, но я вижу у своих парней желание владеть мячом и играть", - передает слова Гвардиолы Goal.com.