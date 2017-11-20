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Игру ЦСКА - "Бенфика" будет судить Дениз Айтекин

Матч группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА - "Бенфика" обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Денизом Айтекином.

Помогать рефери будут его соотечественники Рафаэль Фольтин и Маркус Хекер. Дополнительные ассистенты - Тобиас Штилер и Беньямин Бранд, четвертый арбитр - Эдуард Байтингер.

Игра пройдет 22 ноября, начало - в 20.00 мск.

УЕФА
Теги: ЦСКА
Сегодня, 13:34
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