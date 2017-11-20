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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Уфа" и "Урал" претендуют на крайнего защитника "Химок"
Крайний защитник "Химок" Кирилл Заика зимой может перейти в "Уфу" или "Урал", передает "Матч ТВ".
Спортивный директор клуба из Екатеринбурга Евгений Алхимов, напомним, уже приезжал на игры "Химок", в составе которых также просматривал вратаря Вячеслава Исупова. Последней с большей долей вероятности получит приглашение на зимний сбор "Урала".
Что касается Заики, то он летом побывал в расположение "Амкара", но контракт не подписал. В текущем сезоне 25-летний защитник, который может сыграть на обоих флангах, провел за "Химки" 23 матча.
Также сообщается, что на 20-летнего полузащитника "Химок" Андрея Мостового имеет серьезные планы ставящий задачу возвращения в РФПЛ "Оренбург".
Спортивный директор клуба из Екатеринбурга Евгений Алхимов, напомним, уже приезжал на игры "Химок", в составе которых также просматривал вратаря Вячеслава Исупова. Последней с большей долей вероятности получит приглашение на зимний сбор "Урала".
Что касается Заики, то он летом побывал в расположение "Амкара", но контракт не подписал. В текущем сезоне 25-летний защитник, который может сыграть на обоих флангах, провел за "Химки" 23 матча.
Также сообщается, что на 20-летнего полузащитника "Химок" Андрея Мостового имеет серьезные планы ставящий задачу возвращения в РФПЛ "Оренбург".
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