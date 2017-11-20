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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Массимо Каррера - о предстоящем матче с "Марибором" (видео)
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера сегодня отвечал на вопросы журналистов на конференции, посвященной матчу Лиги чемпионов с "Марибором", передает корреспондент Rusfootball.info.
- Джикия сегодня продлил контракт. Как это повлияет на его психологическое состояние?
- Это лучше спросить у него. Думаю, он доволен и будет еще лучше выполнять свою работу. Он должен доказать, что заслуживает нового соглашения.
- Впереди у "Спартака" целый ряд важных игр – "Зенит", "Ливерпуль", ЦСКА...
– Сейчас мы думаем только о предстоящем матче с "Марибором", для остальных время наступит позже.
– Хватит ли у "Спартака" сил и эмоций после "Краснодара"?
– У меня нет хрустального шара, чтобы предсказать будущее. Мы намерены сыграть хороший матч и знаем, что нам будет нелегко. "Марибор", несмотря на поражения от "Ливерпуля" и "Севильи", играет в неплохой футбол. Мы видели это в первом матче. Как бы нам не казалось, но это будет нелегкий матч.
– Зобнин сыграл один тайм с Краснодаром. Готов ли он играть с первых минут? И каково состояние Самедова?
– Да, безусловно. Не могу гарантировать, что у него в ногах есть все 90 минут. Но он готовиться вместе со всеми. Самедов вчера закончил работу по индивидуальной программе и присоединился к команде. Конечно, он вряд ли готов провести на поле все 90 минут, но он готов играть.
- Все ли готовы из тех, кого вы заменили в Краснодаре из-за мелких повреждений?
- Стоит обратить больше внимания на Ещенко. Перед матчем у нас еще будет тренировка, потом мы и примем решение.
- Первый матч с "Марибором" был неудачным, что он дал вам понять?
- В европейских турнирах все матчи очень сложные. Мотивация должна быть максимальной независимо от того, с кем ты играешь.
- Вы приняли решение, кто заменит Джикию в стартовом составе?
- Нет, я приму его после сегодняшней тренировки.
- "Марибор" для продолжения борьбы в группе устроит только победа.
– Этот матч очень важен также и для нас. Это будет сложная игра, и только на поле станет ясно, кто лучше. На словах ничего выиграть нельзя, поле покажет.
– Какой результат выгоден "Спартаку" в матче "Севилья" - "Ливерпуль"?
– Самый главный результат – это победа "Спартака". Остальное не в счет.
- Массимо всегда на матчах выглядит с иголочки, есть ли у него фартовый пиджак?
- Это клубный пиджак "Спартака". Так что, по сути, этот пиджак не мой.
- Завтра расчет будет на атаку или на оборону?
- На игру команды. Атакуют и обороняются 11 человек.
– У Сердара Таски истекает контракт будущим летом. Хотели бы, чтобы он остался в команде, он нужен вам?
– Этот вопрос обсуждается уже достаточно долго. Я дал руководству рекомендации о необходимости продолжения переговоров с этим игроком. Сердар – важный для нас игрок, он продолжает доказывать, что он профессионал, который исполняет свой долг.
- Джикия сегодня продлил контракт. Как это повлияет на его психологическое состояние?
- Это лучше спросить у него. Думаю, он доволен и будет еще лучше выполнять свою работу. Он должен доказать, что заслуживает нового соглашения.
- Впереди у "Спартака" целый ряд важных игр – "Зенит", "Ливерпуль", ЦСКА...
– Сейчас мы думаем только о предстоящем матче с "Марибором", для остальных время наступит позже.
– Хватит ли у "Спартака" сил и эмоций после "Краснодара"?
– У меня нет хрустального шара, чтобы предсказать будущее. Мы намерены сыграть хороший матч и знаем, что нам будет нелегко. "Марибор", несмотря на поражения от "Ливерпуля" и "Севильи", играет в неплохой футбол. Мы видели это в первом матче. Как бы нам не казалось, но это будет нелегкий матч.
– Зобнин сыграл один тайм с Краснодаром. Готов ли он играть с первых минут? И каково состояние Самедова?
– Да, безусловно. Не могу гарантировать, что у него в ногах есть все 90 минут. Но он готовиться вместе со всеми. Самедов вчера закончил работу по индивидуальной программе и присоединился к команде. Конечно, он вряд ли готов провести на поле все 90 минут, но он готов играть.
- Все ли готовы из тех, кого вы заменили в Краснодаре из-за мелких повреждений?
- Стоит обратить больше внимания на Ещенко. Перед матчем у нас еще будет тренировка, потом мы и примем решение.
- Первый матч с "Марибором" был неудачным, что он дал вам понять?
- В европейских турнирах все матчи очень сложные. Мотивация должна быть максимальной независимо от того, с кем ты играешь.
- Вы приняли решение, кто заменит Джикию в стартовом составе?
- Нет, я приму его после сегодняшней тренировки.
- "Марибор" для продолжения борьбы в группе устроит только победа.
– Этот матч очень важен также и для нас. Это будет сложная игра, и только на поле станет ясно, кто лучше. На словах ничего выиграть нельзя, поле покажет.
– Какой результат выгоден "Спартаку" в матче "Севилья" - "Ливерпуль"?
– Самый главный результат – это победа "Спартака". Остальное не в счет.
- Массимо всегда на матчах выглядит с иголочки, есть ли у него фартовый пиджак?
- Это клубный пиджак "Спартака". Так что, по сути, этот пиджак не мой.
- Завтра расчет будет на атаку или на оборону?
- На игру команды. Атакуют и обороняются 11 человек.
– У Сердара Таски истекает контракт будущим летом. Хотели бы, чтобы он остался в команде, он нужен вам?
– Этот вопрос обсуждается уже достаточно долго. Я дал руководству рекомендации о необходимости продолжения переговоров с этим игроком. Сердар – важный для нас игрок, он продолжает доказывать, что он профессионал, который исполняет свой долг.
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