Массимо Каррера - о предстоящем матче с "Марибором" (видео)

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера сегодня отвечал на вопросы журналистов на конференции, посвященной матчу Лиги чемпионов с "Марибором", передает корреспондент- Это лучше спросить у него. Думаю, он доволен и будет еще лучше выполнять свою работу. Он должен доказать, что заслуживает нового соглашения.– Сейчас мы думаем только о предстоящем матче с "Марибором", для остальных время наступит позже.– У меня нет хрустального шара, чтобы предсказать будущее. Мы намерены сыграть хороший матч и знаем, что нам будет нелегко. "Марибор", несмотря на поражения от "Ливерпуля" и "Севильи", играет в неплохой футбол. Мы видели это в первом матче. Как бы нам не казалось, но это будет нелегкий матч.– Да, безусловно. Не могу гарантировать, что у него в ногах есть все 90 минут. Но он готовиться вместе со всеми. Самедов вчера закончил работу по индивидуальной программе и присоединился к команде. Конечно, он вряд ли готов провести на поле все 90 минут, но он готов играть.- Стоит обратить больше внимания на Ещенко. Перед матчем у нас еще будет тренировка, потом мы и примем решение.- В европейских турнирах все матчи очень сложные. Мотивация должна быть максимальной независимо от того, с кем ты играешь.- Нет, я приму его после сегодняшней тренировки.– Этот матч очень важен также и для нас. Это будет сложная игра, и только на поле станет ясно, кто лучше. На словах ничего выиграть нельзя, поле покажет.– Самый главный результат – это победа "Спартака". Остальное не в счет.- Это клубный пиджак "Спартака". Так что, по сути, этот пиджак не мой.- На игру команды. Атакуют и обороняются 11 человек.– Этот вопрос обсуждается уже достаточно долго. Я дал руководству рекомендации о необходимости продолжения переговоров с этим игроком. Сердар – важный для нас игрок, он продолжает доказывать, что он профессионал, который исполняет свой долг.