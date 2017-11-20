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Массимо Каррера - о предстоящем матче с "Марибором" (видео)

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера сегодня отвечал на вопросы журналистов на конференции, посвященной матчу Лиги чемпионов с "Марибором", передает корреспондент Rusfootball.info.



- Джикия сегодня продлил контракт. Как это повлияет на его психологическое состояние?

- Это лучше спросить у него. Думаю, он доволен и будет еще лучше выполнять свою работу. Он должен доказать, что заслуживает нового соглашения.

- Впереди у "Спартака" целый ряд важных игр – "Зенит", "Ливерпуль", ЦСКА...

– Сейчас мы думаем только о предстоящем матче с "Марибором", для остальных время наступит позже.

– Хватит ли у "Спартака" сил и эмоций после "Краснодара"?

– У меня нет хрустального шара, чтобы предсказать будущее. Мы намерены сыграть хороший матч и знаем, что нам будет нелегко. "Марибор", несмотря на поражения от "Ливерпуля" и "Севильи", играет в неплохой футбол. Мы видели это в первом матче. Как бы нам не казалось, но это будет нелегкий матч.

– Зобнин сыграл один тайм с Краснодаром. Готов ли он играть с первых минут? И каково состояние Самедова?

– Да, безусловно. Не могу гарантировать, что у него в ногах есть все 90 минут. Но он готовиться вместе со всеми. Самедов вчера закончил работу по индивидуальной программе и присоединился к команде. Конечно, он вряд ли готов провести на поле все 90 минут, но он готов играть.

- Все ли готовы из тех, кого вы заменили в Краснодаре из-за мелких повреждений?

- Стоит обратить больше внимания на Ещенко. Перед матчем у нас еще будет тренировка, потом мы и примем решение.

- Первый матч с "Марибором" был неудачным, что он дал вам понять?

- В европейских турнирах все матчи очень сложные. Мотивация должна быть максимальной независимо от того, с кем ты играешь.

- Вы приняли решение, кто заменит Джикию в стартовом составе?

- Нет, я приму его после сегодняшней тренировки.

- "Марибор" для продолжения борьбы в группе устроит только победа.

– Этот матч очень важен также и для нас. Это будет сложная игра, и только на поле станет ясно, кто лучше. На словах ничего выиграть нельзя, поле покажет.

– Какой результат выгоден "Спартаку" в матче "Севилья" - "Ливерпуль"?

– Самый главный результат – это победа "Спартака". Остальное не в счет.

- Массимо всегда на матчах выглядит с иголочки, есть ли у него фартовый пиджак?

- Это клубный пиджак "Спартака". Так что, по сути, этот пиджак не мой.

- Завтра расчет будет на атаку или на оборону?

- На игру команды. Атакуют и обороняются 11 человек.

– У Сердара Таски истекает контракт будущим летом. Хотели бы, чтобы он остался в команде, он нужен вам?

– Этот вопрос обсуждается уже достаточно долго. Я дал руководству рекомендации о необходимости продолжения переговоров с этим игроком. Сердар – важный для нас игрок, он продолжает доказывать, что он профессионал, который исполняет свой долг.
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 14:43
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4
(2)
№4 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 15:04) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Доказать, что заслуживает нового соглашения?
Что за бред?
Он его уже подписал...

Цитата: Riders1990
Тренер!В один ряд с Бесковым и Романцевым.


Вот это да))))
А Промеса в один ряд с Черенковым?

Совсем чан не варит?!


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№3 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 14:58) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кепончег УЕФА
Ништяк всё расписал

получил удовлетворение?
Регистрация: 17.05.2013
№2 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 14:54) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Тренер!В один ряд с Бесковым и Романцевым.


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 14:50) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ништяк всё расписал


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
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