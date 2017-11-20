"Вест Бромвич" уволил главного тренера

"Вест Бромвич" отправил в отставку валлийского специалиста Тони Пулиса, передает пресс-служба команды."Такие решения не даются легко, но нужно действовать в интересах клуба. Результаты команды разочаровывают, начиная еще с прошлого сезона.Мы признательны Тони за его работу, желаем успехов на профессиональном поприще", – сказал председатель правления клуба Джон Уильямс.Пулис работал с "Вест Бромвичем" начиная с января 2015 года. "Дрозды" занимают 17-е место в турнирной таблице АПЛ.