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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Вест Бромвич" уволил главного тренера
"Вест Бромвич" отправил в отставку валлийского специалиста Тони Пулиса, передает пресс-служба команды.
"Такие решения не даются легко, но нужно действовать в интересах клуба. Результаты команды разочаровывают, начиная еще с прошлого сезона.
Мы признательны Тони за его работу, желаем успехов на профессиональном поприще", – сказал председатель правления клуба Джон Уильямс.
Пулис работал с "Вест Бромвичем" начиная с января 2015 года. "Дрозды" занимают 17-е место в турнирной таблице АПЛ.
"Такие решения не даются легко, но нужно действовать в интересах клуба. Результаты команды разочаровывают, начиная еще с прошлого сезона.
Мы признательны Тони за его работу, желаем успехов на профессиональном поприще", – сказал председатель правления клуба Джон Уильямс.
Пулис работал с "Вест Бромвичем" начиная с января 2015 года. "Дрозды" занимают 17-е место в турнирной таблице АПЛ.
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