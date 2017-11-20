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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Криштиану Роналду не сделал ни одного перехвата или отбора в примере в этом сезоне
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду за 8 полных матчей не сделал ни одного перехвата или отбора, сообщает WhoScored.
Для сравнения, у Лионеля Месси после 12 матчей в среднем 0,3 отбора за игру и 0,2 перехвата.
Также на счету Роналду всего один гол в чемпионате Испании в нынешнем сезоне.
Для сравнения, у Лионеля Месси после 12 матчей в среднем 0,3 отбора за игру и 0,2 перехвата.
Также на счету Роналду всего один гол в чемпионате Испании в нынешнем сезоне.
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