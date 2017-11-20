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Криштиану Роналду не сделал ни одного перехвата или отбора в примере в этом сезоне

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду за 8 полных матчей не сделал ни одного перехвата или отбора, сообщает WhoScored.

Для сравнения, у Лионеля Месси после 12 матчей в среднем 0,3 отбора за игру и 0,2 перехвата.

Также на счету Роналду всего один гол в чемпионате Испании в нынешнем сезоне.
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 16:12
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№2 Написал: poxi71 (Сегодня, 16:53) #
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Регистрация: 20.11.2017
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:24) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
а это он с Бадром Хари расстался. Играть гетересексуала ему не в кайф.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
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Регистрация: 17.10.2016
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