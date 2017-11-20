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Агент Мусы: возвращение в ЦСКА сейчас маловероятно

Агент нападающего английского "Лестера" Ахмеда Мусы Тони Харрис заявил, что возвращение игрока в ЦСКА маловероятно.

Перед товарищеским матчем между сборными Аргентины и Нигерии (2:4) Муса заявил журналистам, что хотел бы вернуться в ЦСКА, за который выступал с 2012 по 2016 год, проведя за московскую команду 157 матчей и забив 56 мячей. Летом 2016 года он перешел в "Лестер", но не сумел закрепиться в основном составе команды. Cумма трансфера составила €19,5 млн.

"Думаю, что переход Мусы в ЦСКА в ближайшее трансферное окно маловероятен. Знаю о словах Ахмеда перед матчем со сборной Аргентины, но игрок хочет проявить себя в Англии, тем более российский клуб не выходил на нас с предложениями покупки или аренды", - цитирует агента ТАСС.
Теги: Муса Лестер ЦСКА Трансферы
Сегодня, 16:19
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№2 Написал: poxi71 (Сегодня, 16:52) #
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online

Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " Tonik ", буду благодарен. Сайт - wintennis.i n
Регистрация: 20.11.2017
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 16:40) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ка станет дедушкой, так можно и подумать, ради пенсии и ништяков для унучков


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
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