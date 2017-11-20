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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Агент Мусы: возвращение в ЦСКА сейчас маловероятно
Агент нападающего английского "Лестера" Ахмеда Мусы Тони Харрис заявил, что возвращение игрока в ЦСКА маловероятно.
Перед товарищеским матчем между сборными Аргентины и Нигерии (2:4) Муса заявил журналистам, что хотел бы вернуться в ЦСКА, за который выступал с 2012 по 2016 год, проведя за московскую команду 157 матчей и забив 56 мячей. Летом 2016 года он перешел в "Лестер", но не сумел закрепиться в основном составе команды. Cумма трансфера составила €19,5 млн.
"Думаю, что переход Мусы в ЦСКА в ближайшее трансферное окно маловероятен. Знаю о словах Ахмеда перед матчем со сборной Аргентины, но игрок хочет проявить себя в Англии, тем более российский клуб не выходил на нас с предложениями покупки или аренды", - цитирует агента ТАСС.
Перед товарищеским матчем между сборными Аргентины и Нигерии (2:4) Муса заявил журналистам, что хотел бы вернуться в ЦСКА, за который выступал с 2012 по 2016 год, проведя за московскую команду 157 матчей и забив 56 мячей. Летом 2016 года он перешел в "Лестер", но не сумел закрепиться в основном составе команды. Cумма трансфера составила €19,5 млн.
"Думаю, что переход Мусы в ЦСКА в ближайшее трансферное окно маловероятен. Знаю о словах Ахмеда перед матчем со сборной Аргентины, но игрок хочет проявить себя в Англии, тем более российский клуб не выходил на нас с предложениями покупки или аренды", - цитирует агента ТАСС.
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