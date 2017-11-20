Давид Вилья: я надеюсь, что Лигу чемпионов выиграет "Атлетико" или "Барселона"

Бывший нападающий "Барселоны" и "Атлетико" Давид Вилья, ныне выступающий за "Нью-Йорк Сити", признался, что хотел бы вновь увидеть победу в Лиге чемпионов испанского клуба, но не "Реала"."Реал" дважды подряд выиграл Лигу чемпионов, и в нынешнем сезоне он вновь будет среди претендентов на победу. Однако, я надеюсь, что трофей возьмет "Атлетико" или "Барселона". "ПСЖ" также в числе фаворитов, потому что там собраны классные игроки с отличным тренером", — цитирует Вилью Marca.