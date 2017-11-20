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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Давид Вилья: я надеюсь, что Лигу чемпионов выиграет "Атлетико" или "Барселона"
Бывший нападающий "Барселоны" и "Атлетико" Давид Вилья, ныне выступающий за "Нью-Йорк Сити", признался, что хотел бы вновь увидеть победу в Лиге чемпионов испанского клуба, но не "Реала".
"Реал" дважды подряд выиграл Лигу чемпионов, и в нынешнем сезоне он вновь будет среди претендентов на победу. Однако, я надеюсь, что трофей возьмет "Атлетико" или "Барселона". "ПСЖ" также в числе фаворитов, потому что там собраны классные игроки с отличным тренером", — цитирует Вилью Marca.
"Реал" дважды подряд выиграл Лигу чемпионов, и в нынешнем сезоне он вновь будет среди претендентов на победу. Однако, я надеюсь, что трофей возьмет "Атлетико" или "Барселона". "ПСЖ" также в числе фаворитов, потому что там собраны классные игроки с отличным тренером", — цитирует Вилью Marca.
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