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Вилков на матче "Спартак" - "Зенит" - это правильное назначение?



 

Не опять, а снова. Михаил Вилков рассудит «Спартак» и «Зенит»

Не опять, а снова. Михаил Вилков рассудит «Спартак» и «Зенит»Главный матч ноября начали обсуждать уже за неделю до стартового свистка, ведь вчера "СЭ" стало известно, что его даст Михаил Вилков – судья, при котором «Спартак» уже трижды получал от «Зенита» по пятёрке, в том числе и в этом сезоне.

«Вилков – не спонтанное назначение. Давно его знаю, всегда импонировало весомое качество – это мужик, который способен управлять игрой в самых сложных ситуациях. Его невозможно сломать. В этом матче важно противостоять какому-либо воздействию извне – трибун, команд, официальных лиц команд. Вилков способен с этим справиться. Наличие стержня и явилось основополагающим фактором, который склонил чашу весов в его пользу», – объяснил назначение Вилкова на матч «Зенит» – «Спартак» в 1-м круге Андрей Будогосский.

Все эти доводы можно было бы воспринять всерьёз, если бы до этого Вилков не был лишён категории Pro с последовавшей за этим отправкой в ФНЛ. Однако перед игрой в Петербурге категорию арбитру из Нижнего Новгорода вернули. Таким образом, матч «Зенита» и «Спартака» в 1-м круге стал для Вилкова первым в РФПЛ текущего сезона. Но далеко не первым в истории противостояния соперников, о которой речь пойдёт ниже.

6 августа 2017. «Зенит» – «Спартак» – 5:1 (2:4 жк, 1:1 кк, 0:1 пен, ВИДЕО)

Перед игрой тема кандидатуры главного арбитра обсуждалась не меньше, чем прощание Александра Кержакова с футболом или тактические нюансы грядущего противостояния. Однако «Спартак» оказался совершенно не готов к матчу. Фернандо, Глушаков и другие лидеры команды Карреры находились в совершенно разобранном состоянии и проиграли без вариантов, а единственный свой гол забили с пенальти при счёте 0:4. В концовке Вилков изгнал с поля Адриано и Смольникова, но после матча говорить красно-белым нужно было явно не о судействе.

16 апреля 2016. «Зенит» – «Спартак» – 5:2 (3:5 жк, 0:1 кк, ВИДЕО)

Во времена, когда за «Зенит» под руководством Андре Виллаш-Боаша забивали нынешние звёзды китайского чемпионата Халк и Витсель, Вилков также судил игру в Петербурге. Команда Дмитрия Аленичева неплохо начала и выиграла 1-й тайм, но после перерыва напора не выдержала. «Спартак» доигрывал матч в меньшинстве из-за удаления Макеева, но вторую жёлтую защитнику предъявили уже при счёте 2:4, да и по карточке никаких вопросов быть не могло.

2 мая 2015. «Спартак» – «Зенит» – 1:1 (2:1 жк, ВИДЕО)

А вот в единственном домашнем противостоянии «Спартака» с «Зенитом» при судействе Вилкова у красно-белых были к арбитру претензии: они требовали пенальти за попадание мяча в руку Смольникова при счёте 0:0, а в концовке набросились на Вилкова с требованием отменить гол, который, как выразился Геннадий Орлов, позволил «Зениту» «спасти очко». Внимательные спартаковские болельщики даже углядели, что Вилков собирался свистнуть перед результативным ударом Халка, который превзошёл в борьбе Жоао Карлоса.



Редкая битва «Спартака» и «Зенита» завершилась без пенальти и удалений.

11 августа 2012. «Зенит» – «Спартак» – 5:0 (2:6 жк, 0:1 кк, 0:1 пен, ВИДЕО)

Максим Канунников ещё подавал надежды и забивал за основу «Зенита», Унаи Эмери был ещё далек от работы с Неймаром, а Михаил Вилков уже 5 раз указывал на центр поля после голов в ворота «Спартака». Здесь бросается в глаза статистика по жёлтым карточкам, но при счёте 0:2 судья дал красно-белым шанс уйти от поражения – Билялетдинов не переиграл Малафеева на 11-метровой отметке. Следом «Спартак» пропустил ещё, а потом Макгиди в 2 метрах от судьи опасно пошёл на Файзулина и получил красную уже при безнадёжных 0:3.

В этом сезоне Вилков судил ещё 2 матча «Зенита»

Питерцы не разгромили своих соперников: «Краснодар» они обыграли спокойно и уверенно, а в матче с ЦСКА и вовсе не забили. Вилков оказался под колоссальным прессом наевшихся озверина «армейцев» с первых минут, но умудрился обойтись в матче, больше походившем на драку, без удалений и пенальти, предъявив 6 «горчичников» армейцам и 4 зенитовцам. По словам Будогосского, с работой Вилков справился. С тех пор он не работал в РФПЛ целый месяц перед тем, как получить назначение на ещё один статусный матч. Пока битвы двух московских топов с «Зенитом» в этом сезоне обслуживает только Вилков. Мы, конечно, подозревали, что в России немного хороших судей, но судя по этим назначениям, других для матчей подобного накала просто нет.



В концовке прошлого допустил 2 ошибки в пользу «Зенита»

И был лишён категории Pro, начав текущий сезон в ФНЛ. В 25-м туре «Зенит» одолел «Оренбург» благодаря пенальти, который Жирков заработал, самостоятельно налетев на защитника. А в последнем туре бригада Вилкова засчитала гол «Зенита» из офсайда в ворота «Локомотива».

Судит «Зенит» чаще и «лучше» всех

27 игр, 19 побед, 7 ничьих и всего одно поражение (в 2014 от ЦСКА) – при судействе Вилкова «Зенит» играет по более чем чемпионскому графику. В этих матчах Вилков назначил в ворота «Зенита» 3 пенальти, а в противоположные – 5. Он показал зенитовцам 2 красные карточки, а их соперникам 5, причём в одном из матчей с «Локо» перепутал Шишкина с Чорлукой и удалил Романа ошибочно с подсказки резервного судьи Мешкова.

Самый неудобный судья для «Спартака»

У красно-белых и Вилкова история взаимоотношений обратная: 4 победы, 8 ничьих и 9 поражений. По удалениям в этих играх 2:5 не в пользу «Спартака», а вот по пенальти 3:2 в их сторону. Причём 2 11-метровых были назначены, как помните, в ворота «Зенита».

Тот самый «продажная»

Но в чём нельзя не согласиться с Будогосским, так это в суждении о крепком стержне Вилкова. Не каждый в Грозном осмелится отменить гол «Терека», а затем и удалить Ризвана Уциева, пусть и по делу. Рамзан Кадыров перед судьей так и не извинился (это работает только в обратном направлении), за Вилкова не заступился никто из коллег. Вместо этого арбитра с 2013 года заботливо оберегают от поездок в Грозный, да и вообще матчи этой команды он не судил вплоть до этого сезона, когда она стала называться по-другому. Возвращение Вилкова на матчи чеченского клуба оказалось успешным – его бригада в трудном эпизоде засчитала гол в ворота ЦСКА, так и оставшийся единственным, хотя мяч ушёл за пределы поля. К слову, в 2014-м Евгений Гинер заходил в судейскую лично высказать свои претензии Вилкову после матча с «Краснодаром».

Остаётся надеяться, что в грядущий понедельник Вилков и его команда будут зорче и обойдутся без подобных выкрутасов, а о фигуре судьи будут больше говорить до матча, чем после него. И всё-таки совершенно непонятно, зачем такими назначениями будоражить публику, которая уже вскипела перед матчем первого круга.

Роман Гуськов, Rusfootball.info

Фото: "СЭ"
Теги: Вилков Спартак Зенит
Сегодня, 18:13
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12
(6)
№12 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:56) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Третий вариант голосования должен был быть не возмутительно, а восхитительно умное.
Так то, мне абсолютно покуй кто будет судить, меня восхищает сопливая реакция свиней по этому поводу. Просто, лишний раз убеждаешься, до чего ущербно спортаковское сословие.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№11 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 18:50) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: nevada007
Цитата: zenit47
красава

а бомжы только с такими "красавоми" очки и берут!!!

Забздели уже... laughing


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"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013
№10 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:49) #
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: nevada007
а бомжы только с такими "красавоми" очки и берут!!!

Тут икнул Адриано, спистивший Суперкубок у Локо.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№9 Написал: кандид (Сегодня, 18:47) #
  • -2
  •  (6)
online

Мрази включили Админресурс ! Уе .....
Регистрация: 29.09.2016
№8 Написал: KolpinoOnTour Saint-Petersburg (Сегодня, 18:45) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: nevada007
Цитата: zenit47
красава

а бомжы только с такими "красавоми" очки и берут!!!

Ну и со свиньями ещё конечно!))


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14 сектор! За традиционный футбол!!!
" ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ИГРЫ И СТОПРОЦЕНТНОЙ ОТДАЧЕ ОБЫГРЫВАТЬ МОЖНО ВСЕХ"
Регистрация: 1.03.2015
№7 Написал: Dazai Paradise (Сегодня, 18:40) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Челси»
Странно, что фанаты Спартака считают сего судейку предвзятым.
В играх Спартака, пендалей больше в сторону соперников КБ,чем наоборот.
А именно сей показатель в нашем чампе очень сомнителен и всегда вызывает много шума.


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Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017
№6 Написал: RRRHHH (Сегодня, 18:40) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yanus0407
Затряслись поджилки и глаз задёргался у свиней - догадываются какой будет результат )))))

Кто трясутся то ))))))) это же вы помоишники судейку своего опять вытащили) не поможет в этот раз.


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Одна жизнь, одна команда. СПАРТАК - НАВСЕГДА!
Регистрация: 7.05.2017
№5 Написал: Beer-man Калининградская область (Сегодня, 18:33) #
  • -3
  •  (11)

Цитата: nevada007
Цитата: zenit47
красава

а бомжы только с такими "красавоми" очки и берут!!!

В счастливые для Спартака и совсем невеселые для всех остальных лихие 90-е Спартак так и действовал. Поэтому сейчас их болелы про другие способы и слышать не хочет.
А по факту - хочется увидеть хорошую зарубу, но без травм и ошибок.


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016
№4 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 18:31) #
  • -6
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
Затряслись поджилки и глаз задёргался у свиней - догадываются какой будет результат )))))


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009
№3 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 18:30) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Гуськов,в матче 16 апреля 2016 года мог бы и отметить решение вилкова не назначить пенальти за откровенную игру рукой Халка,которое повлияло на итоговый результат.
Регистрация: 1.12.2014
№2 Написал: nevada007 (Сегодня, 18:25) #
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
красава

а бомжы только с такими "красавоми" очки и берут!!!
Регистрация: 27.05.2016
№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 18:18) #
  • -3
  •  (19)
Болеет за:
«Зенит»
красава
Регистрация: 17.05.2013
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