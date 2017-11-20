Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют "Спартак" и "Марибор"?
Новости партнеров
Лента новостей:
20:07
Юрий Васильков: Ал. Березуцкий и Миланов в этом году не сыграют, в травмах виноват мороз в Хабаровске (9)
Юрий Васильков: Ал. Березуцкий и Миланов в этом году не сыграют, в травмах виноват мороз в Хабаровске (9)
09:51
Очередной провал «Краснодара» и куча нереализованных пенальти. Сборная неудачников 17-го тура (1)
Очередной провал «Краснодара» и куча нереализованных пенальти. Сборная неудачников 17-го тура (1)
Главный тренер "Марибора": постараемся выиграть у "Спартака" (видео)
Главный тренер словенского "Марибора" Дарко Миланович поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги Чемпионов со столичным "Спартаком", передает корреспондент Rusfootball.info.
- Считаете ли вы, что «Марибору» нужно защищаться как в матче против «Ливерпуля» на «Энфиде» или же стоит больше внимания уделить атаке?
-
Мы, наверное, немного изменим свою тактику. Сыграем настолько, насколько позволит нам Спартак. В матче с «Ливерпулем» было понятно, что идти атаковать - глупо. Соперник играл настолько агрессивно. Желание имелось, не было возможности. С «Севильей» мы действовали в более комбинационный футбол. Увидим, как получится завтра.
- Вы играли против «Спартака» в составе «Штурма» в 1998 году. Какие эмоции от того визита в Москву?
- Тогда было холодно , очень хорошо помню ту игру. Мы тогда сыграли вничью, что стало большим успехом для "Штурма". То было единственное очко команды в еврокубках. Воспоминания у меня хорошие, но нужно понимать, что впечатления от визита в Москву как игрока и как тренера разные.
- "Марибору" нужна только победа. За счет чего, за счет каких качеств - команда может победить?
- Согласен, завтрашний матч очень важен. Победитель, скорее всего, выйдет в Лигу Европы. Команда должна показать свой максимум. Я буду доволен, если мы сделаем это, даже не одержав победу в итоге.
- Спортивный директор «Марибора» Златко Захович сказал после первого матча, что страшно недоволен ничьей, и что в Москве "Марибор" непременно выиграет. На вас не давят такие заявления?
- Думаю, Захович имеет право говорить, что хочет. Если вспомните, в Словении у нас были возможности вырвать победу. Мы играли в быстрый комбинационный футбол - команда смотрелась отлично. Поэтому Захович говорил конкретно то, что думал.
- В Мариборе игра была равной, но сейчас - два месяца спустя - "Спартак" видится более сильной командой. Вы согласны?
- Действительно, москвичи сейчас выглядят намного лучше. Они меняли состав, варьировали тактику, но 7-8 ключевых футболистов всегда на поле. И их сильные качества остаются такими же вне зависимости от состава и тактической схемы. Конечно, мы будем готовиться сыграть на равных этим основным футболистам «Спартака». А что получится в итоге - покажет игра.
- Считаете ли вы, что «Марибору» нужно защищаться как в матче против «Ливерпуля» на «Энфиде» или же стоит больше внимания уделить атаке?
-
Мы, наверное, немного изменим свою тактику. Сыграем настолько, насколько позволит нам Спартак. В матче с «Ливерпулем» было понятно, что идти атаковать - глупо. Соперник играл настолько агрессивно. Желание имелось, не было возможности. С «Севильей» мы действовали в более комбинационный футбол. Увидим, как получится завтра.
- Вы играли против «Спартака» в составе «Штурма» в 1998 году. Какие эмоции от того визита в Москву?
- Тогда было холодно , очень хорошо помню ту игру. Мы тогда сыграли вничью, что стало большим успехом для "Штурма". То было единственное очко команды в еврокубках. Воспоминания у меня хорошие, но нужно понимать, что впечатления от визита в Москву как игрока и как тренера разные.
- "Марибору" нужна только победа. За счет чего, за счет каких качеств - команда может победить?
- Согласен, завтрашний матч очень важен. Победитель, скорее всего, выйдет в Лигу Европы. Команда должна показать свой максимум. Я буду доволен, если мы сделаем это, даже не одержав победу в итоге.
- Спортивный директор «Марибора» Златко Захович сказал после первого матча, что страшно недоволен ничьей, и что в Москве "Марибор" непременно выиграет. На вас не давят такие заявления?
- Думаю, Захович имеет право говорить, что хочет. Если вспомните, в Словении у нас были возможности вырвать победу. Мы играли в быстрый комбинационный футбол - команда смотрелась отлично. Поэтому Захович говорил конкретно то, что думал.
- В Мариборе игра была равной, но сейчас - два месяца спустя - "Спартак" видится более сильной командой. Вы согласны?
- Действительно, москвичи сейчас выглядят намного лучше. Они меняли состав, варьировали тактику, но 7-8 ключевых футболистов всегда на поле. И их сильные качества остаются такими же вне зависимости от состава и тактической схемы. Конечно, мы будем готовиться сыграть на равных этим основным футболистам «Спартака». А что получится в итоге - покажет игра.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.