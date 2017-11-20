Маурицио Сарри: "Шахтёр" – коварный противник

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри поделился ожиданиями от предстоящей игры с "Шахтёром" в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов."Шахтёр – сильная команда. Она не играет в банальный футбол. В составе украинского клуба много квалифицированных исполнителей, особенно это касается средней линии. У "Шахтёра" очень скоростные и техничные полузащитники. Вспомните, как соперник организовал дебютный гол в матче первого круга. Мы должны выложиться без остатка, поскольку "Шахтёр" – коварный противник", - приводит слова Сарри TMW.