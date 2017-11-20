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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Маурицио Сарри: "Шахтёр" – коварный противник
Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри поделился ожиданиями от предстоящей игры с "Шахтёром" в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
"Шахтёр – сильная команда. Она не играет в банальный футбол. В составе украинского клуба много квалифицированных исполнителей, особенно это касается средней линии. У "Шахтёра" очень скоростные и техничные полузащитники. Вспомните, как соперник организовал дебютный гол в матче первого круга. Мы должны выложиться без остатка, поскольку "Шахтёр" – коварный противник", - приводит слова Сарри TMW.
"Шахтёр – сильная команда. Она не играет в банальный футбол. В составе украинского клуба много квалифицированных исполнителей, особенно это касается средней линии. У "Шахтёра" очень скоростные и техничные полузащитники. Вспомните, как соперник организовал дебютный гол в матче первого круга. Мы должны выложиться без остатка, поскольку "Шахтёр" – коварный противник", - приводит слова Сарри TMW.
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