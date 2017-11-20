"Зенит" оштрафован на 27 тысяч евро за поведение болельщиков в Лиге Европы

Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА наложил на "Зенит" штраф в размере 27 тысяч евро по итогам матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Русенборга" (1:1).Также сине-бело-голубые должны оплатить норвежскому клубу убытки, которые нанесли болельщики сине-бело-голубых. "Русенборг", в свою очередь, оштрафован на 15 тысяч евро.