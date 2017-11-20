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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Юрий Васильков: Ал. Березуцкий и Миланов в этом году не сыграют, в травмах виноват мороз в Хабаровске (9)
Юрий Васильков: Ал. Березуцкий и Миланов в этом году не сыграют, в травмах виноват мороз в Хабаровске (9)
09:51
Очередной провал «Краснодара» и куча нереализованных пенальти. Сборная неудачников 17-го тура (1)
Очередной провал «Краснодара» и куча нереализованных пенальти. Сборная неудачников 17-го тура (1)
"Зенит" оштрафован на 27 тысяч евро за поведение болельщиков в Лиге Европы
Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА наложил на "Зенит" штраф в размере 27 тысяч евро по итогам матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Русенборга" (1:1).
Также сине-бело-голубые должны оплатить норвежскому клубу убытки, которые нанесли болельщики сине-бело-голубых. "Русенборг", в свою очередь, оштрафован на 15 тысяч евро.
Также сине-бело-голубые должны оплатить норвежскому клубу убытки, которые нанесли болельщики сине-бело-голубых. "Русенборг", в свою очередь, оштрафован на 15 тысяч евро.
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